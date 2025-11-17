A Peveragno lo stage regionale di karate organizzato dalla Josai A.S.D. di Cuneo

Domenica 16 novembre il Maestro Franco Tiano ha organizzato, in qualità di responsabile tecnico della Josai A.S.D. di Cuneo, uno stage regionale di karate presso il palazzetto dello sport di Peveragno per conto dell'Ente di Promozione Sportiva Libertas e Borghi dello Sport d'Italia.

Per l'occasione hanno preso parte molti dojo non solamente della provincia Granda ma anche da altre realtà piemontesi ed inoltre molto apprezzata è stata la presenza del Sindaco Paolo Renaudi e dell'Assessore allo Sport Silvia Giordano, vicini a tutte le forme di inclusione tra i giovani anche nel settore sportivo.

L'evento si è diviso in tre momenti: la prima comprendeva una preparazione funzionale allo stretching, la seconda su studi di tecniche basi, medie ed avanzate di kihon e kata oltre all'approccio dimostrativo del kumite (tradizionale e sportivo) e di difesa personale ed infine la terza sul rilassamento psicho-fisico attraverso gli stili Baduan jin e Nei gong.

Tutto ciò è stato possibile grazie a Michele Ciriaco, special guest della giornata: il Maestro è un 7° dan, docente federale Fesik e formatore di sicurezza e difesa personale, si è prodigato con le sue vaste conoscenze su più stili nell'accompagnare gli atleti, facendogli toccare con mano l'essenza profonda dell'arte marziale.

Franco Tiano: "È stato un qualcosa di veramente fantastico in quanto vedevo negli occhi dei partecipanti l'energia che mettevano nell'eseguire quanto proposto e tutti eravamo, sia grandi che piccoli, accomunati dallo stesso spirito di imparare, di crescere e di migliorare. Sono molto contento che da questa manifestazione si è rafforzato il “gemellaggio sportivo” con il dojo Shotokan Karate Peveragno A.S.D. e il mio, queste aperture al confronto e alle collaborazioni tra le due realtà costituiscono la forza dell'Associazione che s'impegna nell'aiutare e nel supportare le nuove generazioni affinchè possano crescere con valori saldi, elementi imprescindibili per gli adulti che diverranno. Concludo ringraziando ancora il Maestro che ci ha permesso di lavorare in un clima sereno, disteso e di amicizia, le famiglie e i parenti dei più piccoli che vi hanno preso parte e vi invito domenica prossima 23 novembre alla gara reginale che si terrà a Genola e il mio augurio che tutte queste manifestazioni possano divenire un punto fermo nei vari calendari e di ritrovo per i vari maestri che porteranno la loro esperienza e nel contempo di implementare le conoscenze.

Visto il continuo crescente interesse verso questa disciplina, chi fosse interessato può telefonare al numero 392 9447639