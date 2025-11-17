CALCIO FEMMINILE / Battuta d'arresto per la Freedom FC Women, il Bologna passa 4-0 al Paschiero

Battuta d’arresto per la Freedom FC Women che perde fra le mura amiche del “Paschiero” con il Bologna nella nona giornata di Serie B Femminile: le biancoblu, ben in partita nel primo tempo, pagano alcuni sbandamenti ad inizio ripresa, per un passivo finale che dice 0-4. Errori e sfortuna per le ragazze di mister De Martino, le quali hanno centrato ben tre legni nel corso del match, restando in inferiorità numerica negli ultimi 22’ di gara.

LA CRONACA – Freedom che conferma in blocco l’undici vittorioso a Ferentino: 4-4-2 con Vinoly in porta, difesa con Marenco, Bianchi, Perin e Giuliano; a centrocampo Berveglieri, Errico, Kaabachi e Zanni; davanti tandem Bonetti-Pasquali; 4-3-3 invece per le rossoblu di Pachera: fra i pali Lauria, retroguardia con Raggi, Passero, Giovagnoli e l’ex Fracaros; in mediana Re, Fusar Poli e Giani; in attacco tridente Rognoni, Jansen e Cavallin.

Prima chance al 12’ con la punizione da destra calciata da Cavallin e la testa di Jansen: palla fuori. 3’ dopo cross di Fracaros da sinistra e colpo di testa di Rognoni: Vinoly ritrova la posizione e smanaccia sopra la traversa. La Freedom si vede al 29’: Bonetti serve Kaabachi ai 16 metri, tiro deviato da Passeri che si spegne a fil di palo a portiere battuto. Al 31’ le emiliane la sbloccano: Cavallin si invola da destra, entra in area e batte di potenza, non lasciando scampo a Vinoly. Le cuneesi reagiscono e sfiorano il pari a ridosso dell’intervallo: Zanni riceve in area e scodella un gran pallone su cui si avventa Pasquali la quale, al volo sotto porta, centra in pieno la traversa.

Freedom che sembra in grado di poter tornare in partita ma che vive un inizio shock di ripresa. Al minuto 52 azione sull’asse Rognoni-Re-Jansen con la palla dentro per l’attaccante che non sbaglia sull’uscita di Vinoly, 0-2. Neanche 2’ dopo difesa biancoblu scoperta sul lancio per Rognoni: la numero 22 aspetta Giai che smarca in area, ancora, Jansen. La centravanti la piazza e fa 0-3. Al 68’ altra mazzata per le padrone di casa: Lovecchio, appena subentrata, scappa via centralmente, Vinoly la ferma toccando, però, la palla con le mani fuori area. Punizione e rosso per l’estremo difensore biancoblu: Freedom in 10, fra i pali debutta così la classe 2007 Blatti (portiere della Primavera 2 e che compirà alcuni interventi degni di nota). Al 77’ arriva il poker: angolo di Tucceri Cimini, colpo di testa vincente di Fusar Poli che insacca, vano il tentativo di salvataggio di Bianchi. Nonostante lo 0-4 la Freedom ci prova fino alla fine: si segnalano, infatti, il palo di Ravnachka (con una gran conclusione dai 20 metri all’84’) e la traversa colta da Errico (colpo di testa su traversone di Kaabachi).

FREEDOM FC WOMEN-BOLOGNA 0-4

Reti: 31’ Cavallin (B), 52’ e 54’ Jansen (B), 77’ Fusar Poli (B).

FREEDOM FC WOMEN (4-4-2): Vinoly, Marenco, Perin, Bianchi, Giuliano (73’ Ravnachka); Berveglieri (65’ Mele), Errico, Kaabachi, Zanni; Pasquali (69’ Blatti), Bonetti. A disp. Macagno, Bauce, Dicataldo, Spinelli, Casella, Imperiale. All. De Martino.

BOLOGNA (4-3-3): Lauria, Raggi, Passeri, Giovagnoli, Fracaros (72’ Tucceri Cimini); Re (67’ Tardini), Fusar Poli, Giai (67’ Marengoni); Rognoni, Jansen (73’ Martiskova), Cavallin (67’ Lovecchio). A disp. Tironi, Spinelli, Prinzivalli, Frigotto. All. Pachera.

Arbitro: Scalvi di Lodi (Salinelli di Genova e Toniutto di Como)

Espulsa: Vinoly (F). Ammonite: Kaabachi (F), Raggi (B).