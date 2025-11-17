 / Sport

Sport | 17 novembre 2025, 09:36

CALCIO SERIE D / Saluzzo di misura sulla Biellese, Cacciatore: “Bravi a soffrire contro una squadra molto forte che gioca bene” [VIDEO]

I commenti dei due tecnici Giuseppe Cacciatore e Luca Prina al termine della partita vinta dai granata per 1-0

Il Saluzzo si è imposto di misura sulla Biellese nella dodicesima giornata del girone A del campionato di Serie D. Sotto la pioggia battente i cuneesi si sono imposti con il risultato di 1-0.

A decidere l’incontro dello stadio “Amedeo Damiano” è stata la rete di Allasina (19’). Da segnalare le numerose parate decisive di Vespier tra cui il rigore battuto da Artiglia (32’).

In classifica il Saluzzo sale a 20 punti, sopravanzando così la Biellese che rimane a quota 18. Granata che irrompono di prepotenza in zona playoff, a guidare la graduatoria c’è sempre il Vado con 28 punti.

Prossimo appuntamento per il Saluzzo domenica 23 sul campo della Sanremese, fischio d’inizio alle 14:30 allo stadio comunale di Sanremo.

Le dichiarazioni dei due allenatori, Cacciatore e Prina, al termine della partita (GUARDA IL VIDEO)

Samuele Bernardi

