Cuneoginnastica: Vera Giraudo conquista anche la seconda prova regionale di Eccellenza a Torino

Giornata intensa e ricca di emozioni al Pala Ginnastica di Torino, dove oggi si è svolta la seconda prova regionale del campionato di Eccellenza di ginnastica artistica femminile. Tra le protagoniste, ancora una volta, la Cuneoginnastica, rappresentata dalla già esperta ginnasta Vera Giraudo, classe 2009.

Dopo aver brillato nella prima prova regionale, che aveva conquistato con una gara solida e di grande qualità, Vera ha saputo confermarsi dominatrice anche in questa seconda tappa, aggiudicandosi nuovamente il primo posto e mostrando una crescita tecnica evidente.

La gara è stata complessivamente molto positiva: l’unica imprecisione si è registrata alla trave, attrezzo notoriamente insidioso, ma il resto della competizione è filato liscio con esecuzioni precise e ben controllate.

Momento clou della giornata è stato il debutto del nuovo salto al volteggio il Tsukhara carpiato, presentato per la prima volta in gara. Nonostante la complessità dell’elemento, Vera ha saputo eseguirlo con grande sicurezza e pulizia.

Prossimo appuntamento per Vera sarà il prestigioso Campionato Italiano Silver, in programma nel weekend dell’Immacolata a Riminell’ambito della manifestazione Ginnastica in Festa. L’obiettivo sarà quello di confermare l’ottimo stato di forma e tentare di centrare un piazzamento di rilievo in campo nazionale.