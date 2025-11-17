CALCIO / 12 nuovi arbitri formati alla sezione AIA Alba - Bra

Si è svolto sabato 15 novembre l’esame finale del corso arbitri organizzato dalla sezione AIA di Alba-Bra, presso la sede di Via Manzoni 8 ad Alba, che ha portato alla promozione di 12 nuovi direttori di gara, pronti a intraprendere il percorso sportivo all’interno dell’Associazione Italiana Arbitri.

Il corso, avviato nel mese di settembre, è stato seguito e coordinato dai formatori Mara Mamadou, Pier Giorgio Alesso e Salvatore Ammazzini.

Soddisfatto il presidente della sezione arbitri albese Fabio Cassella: “Si tratta di un risultato importante per la sezione, che continua a crescere numericamente arrivando così a 135 associati. Stiamo ora raccogliendo le adesioni per un nuovo corso che partirà a gennaio”.

Ricordiamo che i giovani fino a 19 anni hanno la possibilità di doppio tesseramento, arbitro e atleta/giocatore.

Lo slogan scelto “Senza di te non c’è partita” racconta in sintesi la crucialità e l’importanza della figura arbitrale nel calcio, oltre ad essere un’esperienza educativa che insegna la gestione ottimale di un gruppo.