Elisa Longo Borghini e Jacopo Mosca raccontano il mestiere del ciclista al Monviso di Cuneo

Martedì 18 novembre 2025, alle 21, il cinema teatro Monviso (via XX Settembre, 14) di Cuneo ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna “Off” del Cuneo Bike Festival, dal titolo “Il mestiere del ciclista: viaggio nelle parole e nelle atmosfere del gruppo”. Protagonisti della serata saranno Elisa Longo Borghini, una delle cicliste italiane più vincenti di sempre, che nel 2025 ha bissato il successo al Giro d’Italia Women, e Jacopo Mosca, corridore della Lidl Trek, esempio di dedizione e spirito di squadra. In dialogo con Stefano Zago, codirettore artistico del CNBF, i due campioni racconteranno le loro esperienze ispirate ai valori che uniscono sport e crescita personale – costanza, condivisione, impegno e gioco di squadra – per scoprire come possano intrecciarsi nelle sfide di ogni giorno. La serata è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite (bit.ly/cnbf-longo-borghini-mosca) e sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube ( https://www.youtube.com/@ibikecn-cuneopedalaecammin7383) e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/cuneobikefestival) del Cuneo Bike Festival.

La mattina successiva, mercoledì 19 novembre alle 9.30, sempre al cinema teatro Monviso, l’atleta dell’UAE Team Adq e il portacolori della Lidl Trek, coppia nella vita di tutti i giorni, spiegheranno a oltre 300 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del capoluogo e di Castelletto Stura, e ad alcuni tesserati del Velo Club Esperia Piasco, come sport e studio possano e debbano andare di pari passo. Moderati sempre dal codirettore del CNBF Stefano Zago, sul palco ci saranno anche due giovani talenti della Granda, il cuneese Filippo Cometto (classe 2009, che nel 2026 correrà con l’Uc Piasco) e la saviglianese Nicole Bracco (Sc Cesano Maderno, 14 anni il prossimo 3 dicembre, campionessa italiana Esordienti secondo anno). Gli appuntamenti del “Cuneo Bike Festival Off” sono realizzati con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte. Per maggiori informazioni visitare il sito cuneobikefestival.it.

Al cinema teatro Monviso, Elisa Longo Borghini e Jacopo Mosca, professionisti per UAE Team Adq e Lidl Trek, racconteranno di corse, gruppo, fatica, sofferenza, gioia e risate, ma anche di condivisione, valori, studio e sport, un binomio che può e deve stare insieme. Di eccellenza, ma anche di impegno, passione e professionalità. Entrambi piemontesi, Elisa e Jacopo sono noti anche per essere una coppia nella vita di tutti i giorni, sposati due anni fa nel paese natale di lei, Ornavasso (Verbano-Cusio-Ossola). Jacopo Mosca, invece, è originario di Savigliano (Cuneo).

Durante la serata di martedì 18 novembre sarà invitata a salire sul palco del cinema teatro Monviso anche la ciclista cuneese Erica Magnaldi, compagna di squadra di Elisa Longo Borghini, che ha recentemente conquistato il titolo di campionessa europea gravel ad Avezzano (L’Aquila).

Il programma “Off” del Cuneo Bike Festival continuerà ancora sabato 6 dicembre, alle 16, presso “Famù nel Parco” con un evento organizzato in collaborazione con il Festival Poeticôni.

Biografie

Elisa Longo Borghini, nata a Verbania il 10 dicembre 1991, è rimasta legata alla propria terra e alla propria città, Ornavasso, di cui racconta storie, segreti e ricordi. Proprio a Ornavasso ha voluto con la famiglia il Trofeo Santuario del Boden, il Memorial Pietro e Franco Longo Borghini, dedicato alle più giovani. Lo sport è sempre stato di famiglia grazie a mamma Guidina Dal Sasso e papà Ferdinando, anche il fratello Paolo ha corso in bicicletta ed è stato ciclista professionista dal 2004 al 2014. Indubbiamente l’atleta più rappresentativa del movimento italiano e una fra le più rappresentative del ciclismo mondiale, ha conquistato il Giro d’Italia Women nel 2024 e nel 2025, ma non solo. Nel proprio palmarès vanta successi e podi nelle maggiori competizioni internazionali: ha conquistato la Ronde van Vlaanderen per ben due volte, a distanza di nove anni l’una dall’altra, nel 2015 e nel 2024, il Trofeo Binda nel 2013 e nel 2021, la Parigi Roubaix, nel 2022, e la Strade Bianche nel 2017, solo per citare alcuni successi. Dalla stagione 2024-2025 corre con la divisa di UAE Team ADQ, dopo molti anni in Lidl Trek. Un sogno? Ai Mondiali ha già centrato il podio, la maglia iridata è nel mirino.

Jacopo Mosca, nato a Savigliano il 29 agosto 1993, dal 2019 veste la casacca di Lidl Trek dove è da subito diventato l’uomo squadra per eccellenza. In ogni successo dei suoi compagni c’è il suo lavoro: spesso nelle ore iniziali della diretta televisiva, spesso quando nessuno vede. Un lavoro silenzioso e solido, a tirare in testa al gruppo per tenere sotto controllo il margine della fuga di giornata, a far strada ai propri compagni nella pancia del plotone, a supportarli nelle giornate no quando i minuti volano e le classifiche saltano. Attento ai più giovani è spesso impegnato nelle attività a supporto dei bambini in sella, in particolar modo nel suo paese natale.