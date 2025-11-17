SCI ALPINO / Corrado Barbera e altri dieci slalomisti a Levi in vista della prima sfida di Coppa Europa

Nella settimana successiva ai primi slalom di Coppa del Mondo, la finlandese Levi ospita gli allenamenti della squadra azzurra di Coppa Europa verso il debutto stagionale del circuito continentale, in programma venerdì 21 novembre.
Il direttore tecnico Massimo Carca ha previsto la convocazione di Corrado Barbera, Tommaso Saccardi, Stefano Pizzato, Francesco ed Enrico Zuccchini, Andrea Bertoldini, Jakob Franzelin, Riccardo Allegrini, Alessandro Pizio e Max Malsiner.
Il gruppo azzurro sarà al lavoro fino al 21 novembre (a partire dal 16) con i tecnici Cristian Deville, Andrea Truddaiu, Marco Gullino, Maurizio Urbani, Alberto Bertasi, Ivan Imberti e Carlo Zazza.