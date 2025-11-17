 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 17 novembre 2025, 17:56

SCI ALPINO / Corrado Barbera e altri dieci slalomisti a Levi in vista della prima sfida di Coppa Europa

Il debutto stagionale del circuito continentale è in programma venerdì 21 novembre

(Corrado Barbera - Foto FISI)

(Corrado Barbera - Foto FISI)

Nella settimana successiva ai primi slalom di Coppa del Mondo, la finlandese Levi ospita gli allenamenti della squadra azzurra di Coppa Europa verso il debutto stagionale del circuito continentale, in programma venerdì 21 novembre.

Il direttore tecnico Massimo Carca ha previsto la convocazione di Corrado Barbera, Tommaso Saccardi, Stefano Pizzato, Francesco ed Enrico Zuccchini, Andrea Bertoldini, Jakob Franzelin, Riccardo Allegrini, Alessandro Pizio e Max Malsiner.

Il gruppo azzurro sarà al lavoro fino al 21 novembre (a partire dal 16) con i tecnici Cristian Deville, Andrea Truddaiu, Marco Gullino, Maurizio Urbani, Alberto Bertasi, Ivan Imberti e Carlo Zazza.

fisi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium