SCI DI FONDO / Martino Carollo 6° nella 10 km in tecnica libera di Muonio

La stagione distance degli sci stretti continua con la terza ed ultima prova maschile dell’Oloksen Tykkikisat 2025, nella località lappone di Muonio, Finlandia, che domenica 16 novembre ha ospitato una canonica 10 km a tecnica libera con partenza ad intervalli, la prima prova a skating della stagione, test importante in vista dell’esordio in Coppa del Mondo previsto a Ruka, sempre Finlandia, il prossimo 28 novembre.

La vittoria della gara è andata, all’inatteso tedesco Arian Sossau-Daubermann. Il 25enne ha condotto una prova di testa dall’inizio alla fine e ha sfruttato una giornata non eccezionale dei più accreditati alla vigilia. Secondo, distante 7.9, infatti, ha concluso il 23enne norvegese Preben Horven, anch’egli molto sorprendente nella giornata odierna e bravo ad inserirsi in una contesa abbastanza strana. Terzo, a 15.5 ha concluso il veterano e padrone di casa Joni Maki che ha battuto, per un’incollatura, soli 2 decimi, un altro tedesco, Florian Notz, che ha chiuso ai piedi del podio.

Quinto posto a 17.5, un solo decimo meglio dell’azzurro Martino Carollo, sesto e migliore italiano al termine di questa prova, per un altro finlandese, Veeti Pyykko.

Elia Barp è 17º distante 41.0 dalla vetta; più staccati, rispettivamente 22º, 23º e 24º, Simone Daprà, Federico Pellegrino e Paolo Ventura, racchiusi in un secondo e lontani dalla testa tra i 45 e i 46 secondi.

34ª piazza per il cuneese Lorenzo Romano a 1:05.2 dal vincitore di giornata e 59º, al rientro, Michael Hellweger a 1:59.6 da Sossau-Daubermann.