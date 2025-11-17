MOTO / Oltre 70 persone presenti a Busca per Arianna Barale

Nel pomeriggio di sabato 15 dicembre il bar Kart Planet del Circuito internazionale di Busca ha ospitato, come ormai avviene da alcuni anni, la pilota del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo Arianna Barale, che ha voluto radunare amici, simpatizzanti e sponsor per festeggiare degnamente la terza piazza conquistata nel WEC, campionato europeo di Velocità Femminile e la seconda ottenuta nel campionato italiano femminile.

Arianna Barale insieme a papà Alberto e mamma Tania

All’appello di Arianna e dei genitori Alberto e Tania hanno risposto in gran numero, tanto che, in alcuni momenti, il bar era stipato da una settantina ed anche oltre di persone, che si sono prestate ad una foto di gruppo indossando gli occhiali da sole, appositamente preparati per l’occasione.

All’ingresso erano collocati parecchi trofei conquistati da Arianna, insieme al casco ed alla tuta da gara ed Ari#41 ha avuto il suo gran daffare per soddisfare le tante richieste di fotografie e di firme sui poster che la ritraevano.

Ari#41 in posa con i trofei conquistati

Presenti all’evento anche il meccanico di Arianna, Matteo Cristiano e Josephine “Joy” Bruno, campionessa italiana e seconda nell’europeo 2024.

Un deejay ha intrattenuto con la sua musica gli astanti, che hanno potuto usufruire di un grandioso rinfresco allestito dagli organizzatori dell’evento, in un pomeriggio uggioso, rallegrato dai festeggiamenti cui è stata soggetta la pilota borgarina, conclusasi con il taglio delle torte appositamente preparate.

Per quanto riguarda il futuro, per ora è tutto un mistero! Papà Alberto ha detto di essere attesa, in questi giorni, di una telefonata, che dovrebbe permettere ad Arianna di proseguire nel suo meraviglioso sogno che, in parte, è già stato realizzato, al quale manca però ancora l’ultimo gradino.