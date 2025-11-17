VOLLEY A1F / Honda Cuneo Granda Volley-Fenera Chieri 0-3: le pagelle delle Gatte

ELA KOULISIANI 6: entra a partita in corso e da il discreto contributo. Servizio senza sbavature. Quattro punti conquistati sotto rete per un più che dignitoso 50% di efficienza in attacco.

JAELYN KEENE 7: la centrale statunitense è una garanzia di costanza ed efficacia. Con i punti (10) di oggi raggiunge e supera quota 100 punti in stagione.

PRINCESS ATAMAH: S.V.

JESSICA RIVERO 5: Fase di ricezione da rivedere. Le avversarie innalzano un solido muro difensivo, che complica la sua efficacia.

NOVA MARRING: S.V.

ERIKA PRITCHARD 5: non è al meglio della condizione fisica e si vede. Stringe i denti fin che può, ma poi è costretta ad alzare bandiera bianca.

LINDA MAGNANI 5,5: abbastanza solida in ricezione e cerca di farsi trovare pronta anche in difesa.

SAFA ALLAOUI 6: si alterna con la compagna di reparto. Piuttosto pulita e ordinata nel servire le attaccanti biancorosse.

ANNA BARDARO 5,5: continua a crescere in fase difensiva. Non perfetta la ricezione.

AGNESE CECCONELLO 5: ci ha abituati a prestazione migliori. La “the wall” biancorossa non è in gran serata. Poco cinica anche nel chiudere giocate alla sua portata. Lascia spazio a Koulisiani prima del finale di secondo set.

MASA PUCELJ 5: i professori direbbero “può fare di più” e noi aggiungiamo “molto di più”. Male in ricezione. Porta comunque a casa 9 punti.

NOEMI SIGNORILE 5,5: prova a prendere per mano il Cuneo. Qualche incertezza in fase di smistamento.

BINTO DIOP 6,5: l’opposto del Cuneo torna a spingere come sa fare. Mette a referto 17 punti (48%). Forza spesso la battuta, dove arriva un ace, ma anche quattro errori.

GIORGIA BERNARDI: S.V.

FRANCOIS SALVAGNI 5: il momento resta delicato, anche perché con Chieri è giunta la quarta sconfitta consecutiva. Le gatte lanciano segnali di flebile risveglio contro una delle squadre più forti e in forma del campionato, ma pagano la partenza ad handicap di ogni parziale.