VOLLEY A1F / Honda Cuneo Granda Volley-Fenera Chieri 0-3: le pagelle delle Gatte

ELA KOULISIANI 6: entra a partita in corso e da il discreto contributo. Servizio senza sbavature. Quattro punti conquistati sotto rete per un più che dignitoso 50% di efficienza in attacco.
JAELYN KEENE 7: la centrale statunitense è una garanzia di costanza ed efficacia. Con i punti (10) di oggi raggiunge e supera quota 100 punti in stagione.
PRINCESS ATAMAH: S.V.
JESSICA RIVERO 5: Fase di ricezione da rivedere. Le avversarie innalzano un solido muro difensivo, che complica la sua efficacia.
NOVA MARRING: S.V.
ERIKA PRITCHARD 5: non è al meglio della condizione fisica e si vede. Stringe i denti fin che può, ma poi è costretta ad alzare bandiera bianca.
LINDA MAGNANI 5,5: abbastanza solida in ricezione e cerca di farsi trovare pronta anche in difesa.
SAFA ALLAOUI 6: si alterna con la compagna di reparto. Piuttosto pulita e ordinata nel servire le attaccanti biancorosse.
ANNA BARDARO 5,5: continua a crescere in fase difensiva. Non perfetta la ricezione.
AGNESE CECCONELLO 5: ci ha abituati a prestazione migliori. La “the wall” biancorossa non è in gran serata. Poco cinica anche nel chiudere giocate alla sua portata. Lascia spazio a Koulisiani prima del finale di secondo set.
MASA PUCELJ 5: i professori direbbero “può fare di più” e noi aggiungiamo “molto di più”. Male in ricezione. Porta comunque a casa 9 punti.
NOEMI SIGNORILE 5,5: prova a prendere per mano il Cuneo. Qualche incertezza in fase di smistamento.
BINTO DIOP 6,5: l’opposto del Cuneo torna a spingere come sa fare. Mette a referto 17 punti (48%). Forza spesso la battuta, dove arriva un ace, ma anche quattro errori.
GIORGIA BERNARDI: S.V.
FRANCOIS SALVAGNI 5: il momento resta delicato, anche perché con Chieri è giunta la quarta sconfitta consecutiva. Le gatte lanciano segnali di flebile risveglio contro una delle squadre più forti e in forma del campionato, ma pagano la partenza ad handicap di ogni parziale.