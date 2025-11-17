 / Sport

Sport | 17 novembre 2025, 13:21

VOLLEY B1F / Il punto sul girone A: il Mondovì vince ma non convince

Le pumine di Claudio Basso si aggiudicano al tie-break il match contro l’Issa Novara. Il Cus Torino fa suo il derby contro il Parella. Nel prossimo turno il Mondovì renderà visita alla capolista Alessandria

Una immagine del match tra Mondovì e Issa Novara (foto Cristiano Silvestri)

Nel girone A del Campionato di volley di B1 femminile si fa sempre più accesa la lotta nelle zone nobili della classifica. Vola l’Acrobatica Alessandria, capolista solitaria, che in trasferta ha strapazzato il Vol-ley Volpiano con un 3-0 mai in discussione. 

Ha mostrato i muscoli anche il Florens Vigevano, che sul difficile campo del CCS Cogne Aosta si è imposto per 1-3. Pavesi trascinate dai punti messi a segno da Ferravante, Valli e Deambrogio. Terzo successo consecutivo per la GSO Villa Cortese, che in casa ha strapazzato un modesto Chieri 76 per 3-0. Stesso risultato e stesso andamento di match anche tra Volley 2001 Garlasco e Pan Alfieri Cagliari (3-0), con la formazione sarda che ha chiuso il match mettendo a segno solo 36 punti (25-11; 25-12; 25-13). 

Scende per la prima volta dal podio il Mondovì Volley. Le pumine di coach Claudio Basso hanno faticato oltre misura per superare l’Issa Novara, domata solo al tie-break. Le monregalesi hanno stentato soprattutto in banda, dove Elisa Bole ha chiuso con un magro bottino di 6 punti (15%). A salvare il Puma da un clamoroso tonfo interno sono state soprattutto le ottime prestazioni delle centrali Chiara Bergese e Anna Aliberti, autrici rispettivamente di 22 (64%) e 20 (61%) punti. Per il Mondovì, se vuole restare incollato alle prime posizioni, è necessario compiere un salto di qualità nelle prestazioni già dalla prossima trasferta in casa della capolista. 

Il Cus Torino si è aggiudicato il derby contro il Parella Torino per 3-0. Grazie a questo successo il Cus è salito al settimo posto con 9 punti in classifica. Successo casalingo per 3-0 anche per il Capo D’Orso Palau sul Care P. Bellusco. Nel prossimo turno spiccano le sfide Acrobatica Alessandria-Mondovì Volley e Florens Vigevano-Capo D’Orso Palau.

I RISULTATI DELLA 6^ GIORNATA DI ANDATA

COGNE AOSTA

FLORENS VIGEVANO

 1-3

ACADEMY VOLPIANO

ACR. ALESSANDRIA

 0-3

GSO VILLA CORTESE

CHIERI 76

 3-0

CUS TORINO

PARELLA TORINO

 3-0

MONDOVI’ VOLLEY

V&C ISSA NOVARA

 3-2

VOLLEY 2001 GARLASCO

PAN ALFIERI CAGLIARI

 3-0

CAPO D’ORSO PALAU

CARE P. BELLUSCO

 3-0

LA CLASSIFICA

1

ACROBATICA ALESSANDRA

 17

2

FLORENS VIGEVANO

 16

3

GSO VILLA CORTESE

 14

4

VOLLEY 2001 GARLASCO

 14

5

MONDOVI’ VOLLEY

 13

6

CAPO D’ORSO PALAU

 10

7

CUS TORINO

  9

8

CARE P. BELLUSCO

  9

9

SD CCS COGNE AOSTA

  6

10

PAN A. CAGLIARI

  6

11

V&CO ISSA NOVARA

  4

12

PARELLA TORINO

  3

13

CHIERI 76

  3

14

ACADEMY VOLPIANO

  2

PROSSIMO TURNO – 7^ GIORNATA DI ANDATA

CARE PROJECT BELLUSCO

CUS TORINO

 

ISSA NOVARA

ACADEMY VOLPIANO

 

CHIERI 76

SD CCS COGNE AOSTA

 

PARELLA TORINO

VOLLEY 2001 GARLASCO

 

FLORENS VIGEVANO

CAPO D’ORSO PALAU

 

ACROBATICA ALESSANDRIA

MONDOVI’ VOLLEY

 

PAN ALFIERI CAGLIARI

GSO VILLA CORTESE

 

Matteo La Viola

