VOLLEY B1F / Il punto sul girone A: il Mondovì vince ma non convince

Nel girone A del Campionato di volley di B1 femminile si fa sempre più accesa la lotta nelle zone nobili della classifica. Vola l’Acrobatica Alessandria, capolista solitaria, che in trasferta ha strapazzato il Vol-ley Volpiano con un 3-0 mai in discussione.

Ha mostrato i muscoli anche il Florens Vigevano, che sul difficile campo del CCS Cogne Aosta si è imposto per 1-3. Pavesi trascinate dai punti messi a segno da Ferravante, Valli e Deambrogio. Terzo successo consecutivo per la GSO Villa Cortese, che in casa ha strapazzato un modesto Chieri 76 per 3-0. Stesso risultato e stesso andamento di match anche tra Volley 2001 Garlasco e Pan Alfieri Cagliari (3-0), con la formazione sarda che ha chiuso il match mettendo a segno solo 36 punti (25-11; 25-12; 25-13).

Scende per la prima volta dal podio il Mondovì Volley. Le pumine di coach Claudio Basso hanno faticato oltre misura per superare l’Issa Novara, domata solo al tie-break. Le monregalesi hanno stentato soprattutto in banda, dove Elisa Bole ha chiuso con un magro bottino di 6 punti (15%). A salvare il Puma da un clamoroso tonfo interno sono state soprattutto le ottime prestazioni delle centrali Chiara Bergese e Anna Aliberti, autrici rispettivamente di 22 (64%) e 20 (61%) punti. Per il Mondovì, se vuole restare incollato alle prime posizioni, è necessario compiere un salto di qualità nelle prestazioni già dalla prossima trasferta in casa della capolista.

Il Cus Torino si è aggiudicato il derby contro il Parella Torino per 3-0. Grazie a questo successo il Cus è salito al settimo posto con 9 punti in classifica. Successo casalingo per 3-0 anche per il Capo D’Orso Palau sul Care P. Bellusco. Nel prossimo turno spiccano le sfide Acrobatica Alessandria-Mondovì Volley e Florens Vigevano-Capo D’Orso Palau.

I RISULTATI DELLA 6^ GIORNATA DI ANDATA

COGNE AOSTA FLORENS VIGEVANO 1-3 ACADEMY VOLPIANO ACR. ALESSANDRIA 0-3 GSO VILLA CORTESE CHIERI 76 3-0 CUS TORINO PARELLA TORINO 3-0 MONDOVI’ VOLLEY V&C ISSA NOVARA 3-2 VOLLEY 2001 GARLASCO PAN ALFIERI CAGLIARI 3-0 CAPO D’ORSO PALAU CARE P. BELLUSCO 3-0

LA CLASSIFICA

1 ACROBATICA ALESSANDRA 17 2 FLORENS VIGEVANO 16 3 GSO VILLA CORTESE 14 4 VOLLEY 2001 GARLASCO 14 5 MONDOVI’ VOLLEY 13 6 CAPO D’ORSO PALAU 10 7 CUS TORINO 9 8 CARE P. BELLUSCO 9 9 SD CCS COGNE AOSTA 6 10 PAN A. CAGLIARI 6 11 V&CO ISSA NOVARA 4 12 PARELLA TORINO 3 13 CHIERI 76 3 14 ACADEMY VOLPIANO 2

PROSSIMO TURNO – 7^ GIORNATA DI ANDATA