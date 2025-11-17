A Cuneo grande festa in ospedale dei bimbi nati prematuri

In tanti hanno partecipato al pomeriggio di festa per celebrare, con le famiglie, con il personale della Terapia intensiva neonatale e con i volontari, i bimbi nati prematuri. L’appuntamento, è stato ospitato nel gremito salone di rappresentanza dell’Azienda ospedaliera S. Croce e Carle dove i piccoli, che sono stati ricoverati in TIN, hanno giocato e celebrato la vita sulle note del coro del reparto.

“La Giornata mondiale della prematurità è stata istituita per aumentare la consapevolezza dei problemi connessi alla nascita prematura, promuovendo così la prevenzione e la qualità dell’assistenza e il sostegno alle famiglie coinvolte – ha detto il direttore, Andrea Sannia -. Anche la TIN di Cuneo, con tutto il personale medico-infermieristico, ha voluto celebrare la Giornata con una ‘festa’. Grazie alle emozionanti testimonianze dei genitori e dei bimbi dimessi dalla TIN, è stato dato un messaggio di sostegno e speranza alle famiglie che, in questo momento, stanno affrontando il ricovero del proprio bimbo”.

Poi la presentazione dei progetti in cantiere a opera delle associazioni che lavorano accanto al personale. “Vista la recente qualifica di punto nascita per l’allattamento, ‘Voglia di crescere’ ha immediatamente proposto un servizio di raccolta del latte direttamente nelle abitazioni delle mamme donatrici così da incentivare questo gesto d’amore – ha spiegato la presidente, Daniela Ferrero -. La banca del latte verrà attivata da gennaio in collaborazione con la Croce bianca di Fossano”. L’associazione “Cuore di maglia” ha, invece, presentato la sua attività e donato lavoretti fatti a mano ai “piccoli guerrieri” della TIN.

Poi le testimonianze dei genitori di alcuni bimbi nati prematuri e quella sulla “Kangaroo”, la cosiddetta “terapia del canguro” che consiste nel contatto pelle a pelle tra piccoli e mamma e papà. E ancora un video delle musicoterapiste che stanno portando avanti un progetto sostenuto da Fondazione Ospedale Cuneo e la presentazione della “scatola dei ricordi”, cioè quella che viene consegnata alla dimissione dei prematuri al di sotto delle 32 settimane con braccialetto, cartellino, ciuccio, etc.

Il pomeriggio di festa si è concluso con una merenda per tutti offerta da “Voglia di crescere”.

Oggi, lunedì 17 novembre, in occasione della Giornata mondiale del prematuro, due ex pazienti della TIN oggi adolescenti leggeranno dei brani ai piccoli ricoverati in reparto e il Comune illuminerà la Torre civica di viola per rendere omaggio a tutti i piccoli guerrieri della TIN di Cuneo.