 / Curiosità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Curiosità | 17 novembre 2025, 12:54

Bra: seduta di insediamento per il Consiglio comunale dei Ragazzi

Verrà presentato il progetto CCR 2025-2027, con apertura della raccolta di idee e segnalazioni da parte dei consiglieri neoeletti

Bra: seduta di insediamento per il Consiglio comunale dei Ragazzi

Nella prima riunione dall’avvio dell’anno scolastico, torna a riunirsi il CCR – Consiglio comunale dei Ragazzi di Bra

Durante la seduta, convocata per la mattinata di giovedì 27 novembre dal consigliere delegato Francesco Testa, i giovani consiglieri/e vedranno la cerimonia di insediamento della nuova assemblea, con dettaglio dell’esito delle ultime elezioni e saluto ufficiale da parte dell’amministrazione comunale. 

Verrà inoltre presentato il progetto CCR 2025-2027, con apertura della raccolta di idee e segnalazioni da parte dei consiglieri neoeletti.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium