Bra: seduta di insediamento per il Consiglio comunale dei Ragazzi

Nella prima riunione dall’avvio dell’anno scolastico, torna a riunirsi il CCR – Consiglio comunale dei Ragazzi di Bra.
Durante la seduta, convocata per la mattinata di giovedì 27 novembre dal consigliere delegato Francesco Testa, i giovani consiglieri/e vedranno la cerimonia di insediamento della nuova assemblea, con dettaglio dell’esito delle ultime elezioni e saluto ufficiale da parte dell’amministrazione comunale.
Verrà inoltre presentato il progetto CCR 2025-2027, con apertura della raccolta di idee e segnalazioni da parte dei consiglieri neoeletti.