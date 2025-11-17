Nöel Orange & Cacao di Baladin trionfa a Brussels e vince il titolo di “Best Italian Beer”

Per il secondo anno consecutivo, la birra Nöel Orange & Cacao del birrificio agricolo Baladin, si conferma tra le eccellenze mondiali, ottenendo due prestigiosi riconoscimenti al Brussels Beer Challenge, uno dei concorsi internazionali più importanti nel panorama birrario.

La birra ha conquistato:

Medaglia d’oro nella categoria Winter Ales

nella categoria Il titolo di “Best Italian Beer” del concorso, premio promosso da Cronache di Birra e assegnato da una giuria internazionale di esperti.

Un risultato che premia la qualità, la creatività e la passione che da sempre contraddistinguono il lavoro del birrificio Baladin. Vincere in Belgio, patria di stili birrari iconici, rappresenta un traguardo di grande valore per l’artigianalità italiana.

Teo Musso, fondatore e mastro birraio di Baladin, commenta: “È sempre un’emozione vincere un premio che esalta la qualità del lavoro fatto in birrificio. Ma vincere in Belgio, in uno stile così tipico e competitivo, ed essere eletti come miglior birra italiana al concorso, è un sogno!”

Nöel Orange & Cacao ( https://www.baladin.it/noel-orange-cacao ) è la birra di Natale firmata Baladin, caratterizzata da un profilo aromatico unico, dove la dolcezza delle scorze d’arancia si fonde con l’intensità del cacao, creando una Winter Ale perfetta per le feste.

DATI TECNICI

PLATO = 19 • IBU = 20-24 • EBC = 50-55 • Alcool = 8.5% vol. • Temp. di servizio = 12/14°C

FORMATO: bottiglia da 75 e 150 cl