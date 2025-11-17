 / Volley

Volley | 17 novembre 2025, 12:31

SUPERLEGA / Cuneo espugna Grottazzolina 3-0: online gli highlights del match

Cuneo vola a Grottazzolina, conquista un successo netto in trasferta e dimostra carattere, lucidità nei momenti chiave e continuità di gioco: una vittoria importante che rilancia fiducia e morale in chiave salvezza.

Cuneo compie un’impresa fondamentale al PalaSavelli di Porto San Giorgio, espugnando il campo di Grottazzolina con un netto 3-0 (21-25/25-27/18-25). Dopo due set inizialmente complicati e giocati punto a punto, i piemontesi hanno trovato lucidità e continuità nei momenti decisivi, dominando il terzo parziale e dimostrando grande carattere e compattezza.

Protagonisti della vittoria Lorenzo Codarin, autore di attacchi incisivi e un muro vincente, Michele Baranowicz in regia sempre lucido e Feral, decisivo nei momenti chiave della gara. La squadra di Battocchio sfrutta al meglio le occasioni, mantiene alta la pressione in battuta e a muro e porta a casa tre punti pesanti in chiave salvezza.

Gli highlights della partita sono ora disponibili per rivivere le giocate più spettacolari e i momenti salienti di questa importante affermazione esterna.

