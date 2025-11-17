VOLLEY A1F / Cuneo-Chieri 0-3, Salvagni: "Abbiamo avuto una partenza troppo lenta" [VIDEO]

Non termina il momento negativo della Honda Cuneo Granda Volley, che ieri ha ceduto per 0-3 alla Reale Mutua Fenera Chieri '76.

La squadra delle collinari si è presentata in gran forma, determinata a fare punti per agganciare Novara e viaggiare verso la parte alta della classifica.

Anche per le Gatte era importante tornare alla vittoria: dopo l'ottimo avvio di stagione, le biancorosse stanno infatti attraversando un momento non facile, reso ancora più difficoltoso dagli infortuni e dalle giornate ravvicinate.

Nel derby Day, Salvagni ha potuto contare sul rientro di Pritchard e Marring, entrambe tornate a disposizione della squadra.

Il ritorno di Pritchard però non è bastato alle biancorosse per mettere in campo una bella prestazione. Le collinari di Negro infatti hanno dominato il match dal primo scambio fino all'ultima palla.

Tre set infatti con copione simile: gran partenza di Chieri in tutti i parziali, con allunghi pesanti e biancorosse che faticano in tutti i fondamentali.

Nei primi due gran rimonta delle Gatte sul finale, ma Chieri è forte del vantaggio iniziale e riesce a chiudere 20-25 e 22-25.

Nel terzo set la rimonta delle cuneesi inizia prima, dal 14-18 e arrivano fino a -1. Il finale di set è combattuto, ma Chieri resta lucida e dà il colpo di reni finale, chiudendo 22-25.

"Abbiamo avuto una partenza, lenta, troppo, in tutti i parziali. Se l'avversario è forte ci sta, ma per tre volte abbiamo dimostrato dj poter recuperare break importanti, anche di 8 punti. Vuol dire che lo abbiamo nelle corde" ha commentato un contrariato Salvagni a fine partita.

"Dobbiamo essere molto più aggressive, abbiamo una buona organizzazione di gioco, siamo riuscite a limitare i loro giocatori. Abbiamo i loro stessi numeri e loro sono una squadra piena di campionesse. Se possiamo competere, dobbiamo farlo per vincere. Dobbiamo tenere quella capacità per tutta la partita, non possiamo regalare 10 punti".

Adesso le Gatte avranno un'intera settimana per prepararsi al meglio per il prossimo match. Il prossimo appuntamento sarà infatti domenica 23 novembre, quando le Gatte saranno a Treviglio per giocare contro Bergamo. Fischio di inizio alle 17.