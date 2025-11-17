VOLLEY MASCHILE SERIE B / VBC Mondovì opaco a Limbiate, monregalesi sconfitti in tre set

Nella sesta giornata del campionato di Serie B brutta sconfitta per il VBC Mondovì allenato da Vittorio Bertini e Matteo Brignone, che viene superato per 3-0 (25-20, 26-24,25-18) dal Limbiate al termine di una prestazione decisamente opaca ed infarcita di troppi errori gratuiti e così deve rimandare ancora l’ appuntamento con la conquista dei primi punti stagionali.

Vittorio Bertini è partito inizialmente con Giovannetti in regia, Bosio opposto, capitan Menardo e Bellanti in banda, Catena e Coppa centrali, Candela libero, inserendo durante la gara Polizzi, Genesio, Caldano, Berutti, Garelli ed il secondo libero Garello.

Nel primo set i lombardi partono meglio e si portano prima sull’ 8-5 e poi sul 12-9, quindi i monregalesi hanno una bella reazione, che permette loro di impattare sul 13-13. Le due compagini avanzano punto a punto sino al 18 pari, quando il Limbiate accelera e prima si porta sul 20-18, quindi chiude 25-20 con ace diretto, mentre entrano Polizzi e Genesio per il solito doppio cambio e Garello.

Nella seconda frazione, con Berutti e Caldano in campo, i monregalesi partono male e vanno sotto prima 5-2 e poi 11-6, quindi reagiscono e piano paino riescono a rosicchiare lo svantaggio sino a portarsi a-1 (16-17) grazie ad un bel muro di Giovannetti. Nuovo allungo monzese (22-18) e nuovo recupero dei monregalesi, che prima ottengono la parità sul 22-22 con Bosio. Sulla ali della bella rimonta i monregalesi hanno anche un set-ball sul 24-23, che però non sfruttano e, complici anche qualche situazione un po’ dubbia, si arrendono ai vantaggi 26-24.

Nel terzo set Bertini parte con Polizzi in regia, ma i monregalesi non riescono ad essere incisivi e così il Limbiate si porta prima sull’ 8-5, poi sul 16-13, quindi sul 21-15 ed infine chiude senza troppe difficoltà 25-18, mentre entra anche Garelli per provare a migliorare la ricezione.

Sabato alle 20.30 il VBC ospiterà il temibile Caronno, che attualmente con i suoi 12 punti (4 vittorie e 2 sconfitte) si trova al quinto in classifica in compagnia del, una squadra forte e quadrata contro cui bisognerà riuscire a sfoderare una prestazione di un certo livello se si vorrà cercare di incominciare a fare punti.

LIMBIATE - VBC MONDOVI’ 3-0 (25-20, 26-24,25-18)

VBC MONDOVI’: Garello (K -L2), Giovannetti, Bosio, Menardo, Bellanti, Catena, Coppa, Candela (L1), Garelli, Polizzi, Genesio, Berutti, Caldano, Camperi. ALL: Vittorio Bertini – Matteo Brignone.