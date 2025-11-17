Cuneoginnastica brilla al campionato di ripescaggio nazionale gold: Hadouz, Delfino e Pancera conquistano la finale di Padova

Si è svolto lo scorso weekend, presso l’Associazione Ginnastica Civitavecchia, il campionato di ripescaggio nazionale di ginnastica artistica femminile, appuntamento fondamentale organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia per assegnare i pass per la finalissima nazionale Gold, in programma a dicembre a Padova.

A tenere alta la bandiera del Piemonte c’erano tre atlete della Cuneoginnastica, già protagoniste durante la stagione con importanti successi a livello regionale. Determinate a centrare l’obiettivo, le giovani ginnaste si sono presentate in pedana con concentrazione e grinta.

La prima a scendere in campo gara è stata Sara Hadouz, nella categoria Junior 2, che ha dato prova di grande solidità e maturità tecnica. La sua prestazione sui quattro attrezzi è stata brillante, con menzione speciale per il volteggio, dove ha ottenuto un punteggio sufficiente a garantirle la qualificazione per le finali nazionali. Da segnalare anche gli esercizi al corpo libero e alle parallele, eseguiti con eleganza e precisione.

A seguire, sempre per la Junior 2, è stata la volta di Asia Delfino, che ha saputo imporsi soprattutto alla trave, centrando la qualifica nazionale su questo attrezzo. Buona anche la sua prova al volteggio, che lascia comunque margine di miglioramento in vista della finalissima di dicembre, dove punterà a perfezionare ogni dettaglio.

A chiudere la giornata è stata Jennifer Pancera, la più giovane delle tre, in gara per la categoria Junior 1. Si è presentata alla trave e al volteggio, confermando di avere un’ottima predisposizione proprio in quest’ultimo attrezzo: i due salti eseguiti con ampiezza e controllo le sono valsi il biglietto per Padova.

Per la Cuneoginnastica si tratta di un risultato di grande prestigio: ancora una volta, la società porterà delle rappresentanti alla finalissima nazionale Gold, confermando il valore del proprio lavoro tecnico che continua negli anni.