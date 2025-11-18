 / Attualità

Attualità | 18 novembre 2025, 18:23

Envie tra i Comuni finanziati per i nuovi scuolabus: dalla Regione oltre un milione di euro per 28 mezzi

Al Comune cuneese 40 mila euro dalla Regione e 5 mila dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo per l’acquisto del nuovo mezzo: “Un passo avanti per sicurezza e modernizzazione”, commenta il sindaco Mellano

Il nuovo scuolabus

Envie figura tra i Comuni finanziati dalla Regione Piemonte nell’ambito del nuovo intervento dedicato al potenziamento del trasporto scolastico. 

La Giunta regionale ha infatti approvato un investimento di oltre un milione di euro per l’acquisto di 28 nuovi scuolabus destinati agli alunni della scuola dell’infanzia e dell’obbligo.

L’assessore alle Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile e Trasporti, Marco Gabusi, ha sottolineato l’importanza dell’operazione: “L’acquisto di questi 28 scuolabus è stato possibile grazie a un impegno economico straordinario, mai realizzato prima su questa scala, che dimostra l’attenzione della Regione Piemonte verso il benessere e la sicurezza degli studenti”.

Per Envie è previsto un contributo regionale di 40.000 euro, cui si aggiungono 5.000 euro messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo. “Questo intervento rappresenta un importante passo verso la modernizzazione e la sicurezza del servizio di trasporto scolastico nella nostra regione — afferma il sindaco Roberto Mellanoe per questi motivi la nostra amministrazione è particolarmente grata alla Giunta regionale e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo per la sensibilità dimostrata verso il territorio”.

Il nuovo scuolabus, per un valore totale di 80.000 euro, andrà a rafforzare il parco mezzi comunale, attualmente composto da due pulmini, mentre il terzo, ormai obsoleto, non è più in uso. Un investimento che guarda alla sicurezza e al miglioramento del servizio dedicato agli studenti e alle loro famiglie.

AMP

