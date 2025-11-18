Rosita Serra rieletta portavoce delle democratiche di Cuneo

Sabato 15 novembre all’ Hostello Sacco di Fossano è stata eletta la Portavoce delle Democratiche della provincia di Cuneo, un organismo del Partito Democratico al quale possono aderire anche donne non iscritte al PD. Al termine degli scrutini è risultata eletta la fossanese Rosita Serra che aveva già svolto lo stesso incarico nei quattro anni precedenti.



L'elezione è avvenuta all'interno della Conferenza provinciale delle Democratiche, che è stata anche l'occasione per la presentazione del “Libro bianco sulla prima annualità del Fondo vita nascente (2022) della Regione Piemonte – Riflessione pubblica su diritti, povertà e politiche di genitorialità” a cura di Enrica Guglielmotti, già presidente dell'associazione "Se non ora quando?".



“Ho riproposto la mia candidatura – dichiara Serra - per proseguire a dare il mio e il nostro contributo di Democratiche a quel cammino di emancipazione femminile che ha fatto passi avanti, ma che proprio in questi tempi sta conoscendo una sorta di regressione. Lo dimostrano le continue notizie di femminicidi, la

fatica del Governo attuale ad introdurre l’educazione affettiva e sessuale nelle scuole, il divario tra la disoccupazione maschile e quella femminile, la sanità che non funziona e le cui riduzioni di servizi partono sempre da quelli riservati alle donne, per esempio i Consultori. Ultimo non per importanza, l’astensionismo

femminile al voto, più alto di quello maschile. Molto rimane da fare, anche nel nostro partito, anche sul nostro territorio. E purtroppo a nulla è valso avere una prima Ministra donna, perché le scelte politiche del nostro Paese migliorassero la vita delle donne, anzi.”



