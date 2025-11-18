A Cuneo nasce FoodSuite®: l'ecosistema di marketing che restituisce tempo e valore ai ristoratori piemontesi

Il Piemonte è una delle regioni italiane dove la cucina primeggia per eccellenza e tradizione. Tra le Alpi e le Langhe, ogni locale racconta una storia fatta di qualità, passione e dedizione. Ma dietro ogni grande ristorante c'è un ristoratore che corre contro il tempo: tra cucina, sala, fornitori, burocrazia e comunicazione, le giornate non bastano mai.

Ed è proprio da questa consapevolezza che nelle valli cuneesi è nato FoodSuite®, il primo ecosistema completo per il food marketing in Italia, ideato da Ep Creative Studio, agenzia di comunicazione con sede a Racconigi (CN) e quasi un decennio di esperienza nel settore.

Dopo aver lavorato con centinaia di aziende in diversi settori, Ep ha scelto di focalizzare al meglio tutto il proprio know-how su un ambito specifico: il mondo di ristoranti, pizzerie, bar, gelaterie, pasticcerie e locali della ristorazione.

Il problema comune: il tempo che non basta mai

Alzi la mano chi, tra i ristoratori, non si è mai sentito schiacciato dalla mancanza di tempo.

Tra la gestione della cucina, il servizio in sala, i rapporti con i fornitori, la burocrazia, le prenotazioni e la comunicazione, le giornate sembrano sempre troppo corte. E quando arriva il momento di pensare ai social, al sito web, alle foto dei piatti, al packaging o alle insegne, ci si ritrova a dover coordinare decine di fornitori diversi.

Il risultato? Comunicazione frammentata, costi che lievitano, stress continuo e, soprattutto, tempo sottratto a ciò che conta davvero: la famiglia, la vita, le proprie passioni.

La soluzione: un'unica agenzia per tutti i servizi che ti servono

FoodSuite è stato progettato per farti risparmiare soprattutto TEMPO.

Un'unica agenzia: un solo interlocutore per tutti i servizi che ti servono.

Ecco cosa offre FoodSuite:

Gestione social strategica – presenza costante, contenuti di qualità, zero pensieri

– presenza costante, contenuti di qualità, zero pensieri Fotografia food professionale – piatti che fanno venire l'acquolina solo a guardarli

– piatti che fanno venire l'acquolina solo a guardarli Video e content creation – racconti il tuo locale con immagini che emozionano

– racconti il tuo locale con immagini che emozionano Siti web ed e-commerce – clienti ti trovano online, sempre, ovunque

– clienti ti trovano online, sempre, ovunque Menù digitali con QR code – praticità per loro, risparmio di tempo e costi per te

– praticità per loro, risparmio di tempo e costi per te Piattaforme prenotazioni e ordini – tavoli gestiti H24, anche mentre dormi

– tavoli gestiti H24, anche mentre dormi Packaging personalizzato – dal delivery alla tavola, tutto comunica il tuo brand

– dal delivery alla tavola, tutto comunica il tuo brand Allestimenti locali e insegne – spazi curati dall'idea al montaggio finale

– spazi curati dall'idea al montaggio finale Collaborazioni con influencer – visibilità autentica e targettizzata

Tutto sotto un'unica regia strategica. Niente più telefonate a mille fornitori diversi, email che si perdono, riunioni infinite. Un solo interlocutore, dall'idea alla realizzazione.

Il vero valore di FoodSuite? Restituire tempo. Tempo per il lavoro, ma soprattutto tempo per la famiglia, per i figli e per sé stessi.

Non riempiamo il tuo locale: ne aumentiamo il valore

C'è una tecnica nel giardinaggio che serve a moltiplicare le piante: si prende un ramo e si replica, ottenendo tante copie identiche.

Molte agenzie di marketing promettono di riempire i locali, di moltiplicare le prenotazioni, di portare clienti a valanga. Ma lo fanno applicando lo stesso metodo a tutti, replicando strategie identiche e adattandole solo superficialmente.

"Noi abbiamo scelto un'altra strada," spiega Ettore Paschetta, CEO e founder di EpGroup. "Non moltiplichiamo, ma coltiviamo. Nutriamo il terreno, curiamo le radici, facciamo crescere il valore. Perché ogni ristorante merita di fiorire con la propria identità."

Ep Creative Studio non promette formule miracolose per riempire le sale, ma un metodo sviluppato e testato su decine di ristoranti, pizzerie, bar e locali in Italia, che lavora sull'identità, sulla percezione, sulla narrazione.

L'obiettivo non è solo riempire il tuo locale, ma aumentare lo scontrino medio, migliorare la reputazione, far crescere la soddisfazione dei clienti e la voglia di tornare. Ep non punta ad avere la sala piena una volta, ma a costruire un valore duraturo che ti permette di lavorare meno e guadagnare di più.

Perché investire ora? Vantaggi fiscali e pacchetti trasparenti

Novembre e dicembre sono i mesi ideali per investire nella comunicazione del proprio locale. Non solo per prepararsi alla stagione alta, ma anche per cogliere un'opportunità fiscale concreta: ogni euro speso in comunicazione con FoodSuite è 100% deducibile come spesa pubblicitaria, con IVA detraibile al 50%.*

Un esempio pratico: una fattura di 1.000€ + IVA abbatte il reddito dell'impresa di 1.000€ (su cui non si pagheranno tasse) e permette di trattenere 110€ di IVA*.

Investire ora significa chiudere l'anno con meno tasse da pagare e partire da gennaio con una comunicazione già strutturata, pronta per la nuova stagione.

Inoltre, per i servizi digitali, EP offre pacchetti chiavi in mano con costi chiari e trasparenti: sai sempre quanto spendi, senza sorprese o costi nascosti. Un approccio onesto e concreto, pensato per chi vuole investire con serenità.

Contatti

Pensa in grande e non ascoltare chi ti dice che non si può fare. Ma non pensarci troppo a lungo: per scoprire come Ep FoodSuite può aiutare il tuo locale a crescere in valore e a farti risparmiare tempo prenota ora una consulenza gratuita.

Clicca QUI per essere ricontattato oppire usa i riferimenti qui sotto:

TEL 0172 183 6954

info@epracconigi.com

www.epcreative.com

FoodSuite. Un solo partner, tutti i servizi, più tempo per ciò che conta davvero.

*Informazione indicativa fornita a esclusivo scopo informativo. L'effettiva fruibilità delle agevolazioni fiscali va verificata con il proprio commercialista.