AI LOVE ERP: l’evento che svela come l’Intelligenza Artificiale trasforma la gestione aziendale

Giovedì 20 novembre 2025, dalle 14.30, l’Albergo dell’Agenzia di Pollenzo (Bra, CN) ospiterà “AI ❤️ ERP – L’innovazione che fa battere il cuore del tuo business”, l’evento dedicato al ruolo dell’AI nei sistemi ERP Zucchetti e nelle strategie di digitalizzazione delle imprese italiane.



Organizzato da ArtWare, Measoft e Cloud Experience, tre protagonisti del Nord-Ovest nella trasformazione digitale, l’incontro offrirà una panoramica concreta di come l’intelligenza artificiale stia cambiando la pianificazione, l’analisi e la gestione dei processi aziendali attraverso talk, dimostrazioni operative e casi reali.



Le aziende e i professionisti che vogliono scoprire come integrare l’AI nel proprio business hanno ancora tempo per assicurarsi un posto: le registrazioni sono aperte.

AI e ERP: l’innovazione che fa battere il cuore del business

L’Intelligenza Artificiale è oggi il motore dell’innovazione nei sistemi ERP, trasformando la gestione aziendale in chiave predittiva, efficiente e sostenibile. In un mercato in continua evoluzione, l’AI non è solo una tecnologia emergente, ma un alleato strategico per anticipare bisogni, analizzare dati in tempo reale, ottimizzare decisioni e ridurre sprechi e costi operativi.

Durante il pomeriggio, attraverso talk, brevi demo, tavole rotonde con esperti Zucchetti e casi reali di successo, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere da vicino le innovazioni più recenti nell’automazione dei flussi aziendali, nell’analisi predittiva e nell’integrazione tra AI e software gestionali Zucchetti.



Tra i principali argomenti:

· AI e digitalizzazione dei processi ERP

· Digital supply chain e automazione dei flussi aziendali

· Business intelligence e analytics in tempo reale

AI come alleato strategico delle imprese

L’Intelligenza Artificiale non è più una tecnologia del futuro: è già oggi uno strumento chiave per ottimizzare processi e decisioni.

Grazie alle soluzioni Zucchetti potenziate con AI, le aziende possono anticipare trend, analizzare grandi quantità di dati e ridurre inefficienze operative.

“AI ❤️ ERP nasce per rendere tangibile l’innovazione, dimostrando come la tecnologia possa semplificare la vita delle imprese”, sottolineano gli organizzatori.

Il format è pensato per offrire una esperienza diretta e coinvolgente, in cui teoria e pratica si incontrano.

ArtWare, Measoft e Cloud Experience: partner per la digital transformation

Le tre aziende promotrici – ArtWare, Measoft e Cloud Experience – rappresentano un gruppo leader nel Nord-Ovest, nella fornitura di soluzioni digitali per il business.

Realtà snella ed efficiente, da sempre orientata alla flessibilità e all’innovazione, guida le imprese nell’innovazione con competenza, visione e concretezza.

Measoft è Top Partner Zucchetti, leader in Italia e in Europa per software, hardware e servizi IT, ed è certificato VAR Opera MES, a supporto dei progetti di Fabbrica Digitale.

Con oltre 500 aziende clienti e più di 1000 utenti attivi sull’ERP Mago, il gruppo supporta imprese e professionisti in ogni fase del percorso verso la digitalizzazione, attraverso servizi di formazione e certificazione, analisi e sviluppo, consulenza informatica e aziendale.

Come partecipare all’evento

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati.

Per registrarsi è sufficiente compilare il modulo online disponibile al link:

https://www.measoft.it/ai-love-erp/

Measoft srl

Via Laveroni 29

14100 Asti 0141-1713300

