Boves celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne tra musica e informazione

Il 25 novembre, anche a Boves, si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

Per l’occasione verrà proposta una serata tra musica e informazione presso l’auditorium Borelli.

L’evento inizierà alle ore 20:30 di martedì 25 novembre e vedrà la partecipazione dell’Ispettore della Polizia di Stato dott. Davide Audisio e dell’Agente scelto dott. Andrea Daniele della Questura di Cuneo divisione Polizia Anticrimine.

I due militari spiegheranno le varie tipologie di intervento e daranno preziosi consigli su come riconoscere, sin dai primi momenti, una relazione potenzialmente di tipo violento o manipolatorio. Ci sono sempre segnali d’allarme in relazioni che poi sfociano in violenza fisica o psicologica e diventa determinante saperli riconoscere.

Sarà presente anche l’associazione Mai+Sole con la presidente Adonella Fiorito che spiegherà il “dopo”. Molte donne infatti temono di fare denuncia per paura di non farcela sia economicamente che psicologicamente ma, come suggerisce il nome stesso dell’associazione, le volontarie restano sempre al fianco delle donne in difficoltà.

“Anche nel nostro caso non le lasciamo mai sole – sottolinea l’Ispettore della Polizia di Stato dott. Davide Audisio -. Restiamo giornalmente in contatto con queste donne proprio perché comprendiamo quanto possa essere difficile affrontare tutto questo, magari anche con la presenza di minori in casa. Quello che vogliamo far emergere da questa serata è proprio questo. Non siete sole e non dovrete far nulla se non segnalarci le vostre problematiche. Da quel momento in poi noi penseremo al da farsi”.

Con la partecipazione delle cantanti di Palcoscenico Perfoming Arts Center che proporranno intermezzi musicali a tema.