Gita letteraria per l'associazione culturale Il Salotto: primo ritiro di lettura ad Ostana

Il 15 e 16 novembre si è svolto a Ostana, nella suggestiva e nebbiosa cornice della Foresteria della cooperativa Viso a Viso, il primo ritiro di lettura tematico organizzato dall’associazione culturale Il Salotto, come naturale evoluzione del circolo di lettura che da tempo anima gli appuntamenti mensili dell’associazione.



All’incontro hanno partecipato 14 persone, con un’età compresa tra i 22 e i 38 anni, accomunate dall’interesse per la letteratura e il desiderio di condividere idee, riflessioni e pagine significative.



Il tema prescelto per questa edizione è stato il romanzo gotico, esplorato attraverso letture condivise e un approfondimento teorico basato su Il giro di vite di Henry James. I partecipanti hanno discusso le caratteristiche del gotico, l’ambiguità narrativa, il rapporto tra realtà e soprannaturale e la dimensione psicologica del genere.



L’atmosfera è stata particolarmente accogliente, fatta di scambi intensi, condivisione di cibo, idee e momenti conviviali che hanno reso l’esperienza non solo culturale, ma anche umana e comunitaria.



Visto il successo dell’iniziativa, Il Salotto annuncia che questo sarà solo il primo di una serie di ritiri letterari tematici, dedicati ogni volta a un genere, un autore o un tema da esplorare collettivamente.



L’associazione comunica inoltre l’avvio, nelle prossime settimane, di una campagna di crowdfunding per raccogliere i fondi necessari alla propria costituzione legale, con l’obiettivo di rafforzare e ampliare le attività culturali. È prevista anche una presentazione pubblica ufficiale a gennaio, durante la quale verranno illustrati progetti, collaborazioni e futuri appuntamenti.



L'incontro del prossimo circolo di lettura, ormai un appuntamento di routine per più di 25 persone, sarà lunedì 1 dicembre alle 18 presso i locali di Spazio Oceano, per discutere del libro Come D'Aria di Ada D'Adamo.