La gestione del paziente critico al centro del terzo congresso di Medicina d'Urgenza in Granda

A Cuneo torna per la terza volta il congresso di Medicina d'Urgenza in Granda.

Si svolgerà il prossimo 21 novembre al Centro incontri della Provincia.

L'vento, che vede come responsabile scientifico il Dr. Giuseppe Lauria, direttore della Medicina d’Urgenza e del Pronto Soccorso di Cuneo, è promosso dall'azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo e dalla Fondazione Ospedale Cuneo.

L'evento, che consente di acquisire crediti formativi, avrà come focus la gestione del paziente critico, una delle sfide più rilevanti e recenti della medicina d’emergenza-urgenza.

Una presa in carico tempestiva e continua, dalla fase di accesso in Pronto Soccorso fino alla sede di trattamento definitiva, è essenziale per garantire cure efficaci a pazienti con quadri patologici complessi.

L’obiettivo è offrire un trattamento precoce e altamente specializzato in ambienti sicuri, dotati delle migliori risorse tecnologiche e organizzative. I cambiamenti demografici ed epidemiologici, insieme alle caratteristiche delle popolazioni ospedaliere, richiedono una risposta flessibile per affrontare al meglio le fasi critiche delle malattie. La tradizionale divisione tra terapia intensiva e degenza ordinaria non è più sufficiente a soddisfare le attuali esigenze in termini di numeri, sostenibilità e sicurezza.

Le innovazioni tecnologiche permettono oggi di gestire condizioni critiche in setting diversi, una volta esclusiva competenza della terapia intensiva. Tuttavia, la crescente complessità clinica e la multimorbidità impongono limiti clinici, tecnici ed etici all’intensità e invasività delle cure, che devono essere proporzionate ai benefici attesi per il paziente.

La giornata di confronto e gli eventi formativi associati mirano a favorire il confronto tra professionisti di diverse discipline su temi fondamentali come l’identificazione precoce e la gestione delle patologie critiche, l’uso ottimale delle risorse umane e tecnologiche, il principio di proporzionalità delle cure e l’analisi dei progressi scientifici e terapeutici.

In un contesto in cui la rapidità decisionale e l’interdisciplinarità giocano un ruolo determinante, il congresso si propone di essere un punto di riferimento per tutti i professionisti della salute coinvolti nella gestione del paziente critico: medici delle diverse specialità e, infermieri dell’emergenza.

L’incontro rappresenta inoltre un’occasione unica per condividere esperienze, sviluppare reti di collaborazione e contribuire al progresso della disciplina attraverso il confronto e la discussione.