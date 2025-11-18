ATLETICA /Mondovì brilla alla 30ª edizione della Maratona di Palermo

Partecipata trasferta dell'Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo in occasione della 30ª edizione della Maratona di Palermo: partenza e arrivo in piazza Castelnuovo con il percorso che ha toccato il centro storico e il parco della Favorita per una delle manifestazioni podistiche più affascinanti, ricche d'arte e partecipate del panorama nazionale.

Nella distanza regina, la maratona, spicca la prova maiuscola di Luca Cardone, categoria SM45, che ha fermato il cronometro a 3h 02'19", piazzandosi sesto nella propria categoria e ventesimo nella classifica generale maschile: una bella gara per il carrucese condotta con grande regolarità che gli regala il nuovo p.b. Buona anche la prestazione di Paolo Carlevaris, anch'egli SM45, che ha chiuso in 3h 26'49" (20° posto di categoria e il 70° assoluto).

[Luca Cardone soddisfatto dopo l'arrivo]

Ottimi riscontri anche nella mezza maratona, i portacolori dell'Atletica Mondovì hanno saputo mettersi in luce sia al maschile sia al femminile. Tra gli uomini molto bene soprattutto Nicolò Denina, autore di una gara veloce conclusa in 1h17'23", tempo che gli è valso il quarto posto di categoria e un prestigioso 9° posto assoluto. Positive le prove anche di Federico Rosso, che con 1h36'55" si è piazzato 24° di categoria, e dei compagni Andrea Gandolfi 1h 46'08", Massimo Scarzella 1h 51'50", Giuseppe Mantovani 1h 52'05", Paolo Taricco 1h 58'51" e Ferdinando Pace 1h 59'56" tutti capaci di portare a termine la propria fatica.

Il settore femminile ha regalato però le soddisfazioni più importanti di giornata. Linda Moschetti ha centrato una splendida vittoria di categoria fermando il cronometro a 1h 45'00", primo posto SF e 30° nella classifica femminile generale. Successo di categoria anche per Adriana Sciolla, regina della SF60 con un ottimo 1h45'48" e trentacinquesimo posto assoluto tra le donne. Completa il quadro Vera Bertolino, che ha completato la sua prova in 2h 09'44" con un netto miglioramento di oltre 20 minuti rispetto al precedente p.b.

Con il termine della stagione, sono aperti i tesseramenti 2026 (rinnovi, trasferimenti o nuovi iscritti) con le stesse quote del 2025 nonostante gli aumenti decisi dalla Federazione. Sarà quindi possibile partecipare alle varie attività previste per gli Over 18: corso di avviamento alla corsa Run Silver (base e avanzato), Attività Agonistica Adulti e Master, preparazione test fisici concorsi militari, attività non agonistica (ginnastica, camminata, etc). Per tutti possibilità di sfruttare la "promo" con utilizzo dell'impianto gratuito fino al 31/12/2025.