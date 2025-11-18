BASKET / Cogal Savigliano cede al Cus Torino, Gerbadlo demolisce Montà

Serie C Interregionale

Il primo atto del big match tra COGAL e Cus sorride ai torinesi che superano nell’ultimo quarto le Pantere e ora mantengono la vetta sempre piu in solitaria.

“Abbiamo condotto per tutto il primo tempo e nel terzo quarto eravamo in sostanziale equilibrio fino a cinque minuti dalla fine quando noi abbiamo sbagliato una schiacciata e loro hanno trovato cinque punti in rapida sequenza – le parole di coach Siclari -. Sotto nel punteggio non siamo riusciti a reagire e loro hanno preso fiducia e vantaggio chiudendo con 9 punti di differenza e prendendosi la sfida. Nel primo tempo ci siamo affidati alle giocate di Gioda e Agbogan, ma bene anche Abrate e Romerio, ma in questo momento ci manca quella cattiveria agonistica che ti fa vincere le partite e sabato, alla prima vera difficoltà, ci siamo sciolti. Ora abbiamo subito la possibilità di rifarci con un avversario di grande livello come Biella”.

Arriva dunque la seconda sconfitta stagionale per la Cogal che non riesce ad accorciare la classifica e rimane ferma a 14 punti insieme ad Arona e Teens Biella, avversaria nel prossimo turno. L’appuntamento è al PalaFerrua domenica 23 novembre alle 18.

CUS TORINO 82

COGAL SAVIGLIANO 73

21/24, 18/20, 22/23, 21/8

Savigliano. Romerio 8, Bonatti 6, Origlia, Agbogan 15, Abrate 8, Paulina 9, Inglese 3, Giorsino, Amateis 9, Molinario, Gioda 15. All. Siclari

Divisione Regionale 2

Seconda vittoria consecutiva per la Gerbaldo Decorazioni che con un convincente 80-58 batte la Montatese e si appresta così al derby di sabato nel migliore dei modi.

La cronaca della partita vede un primo quarto con una partenza lenta dei padroni di casa che subiscono un parziale di 2-8. Timeout di Coach Abrate nel quale suona la sveglia per i suoi, che viene recepita dato che al rientro in campo il primo quarto si chiude 20-17.

Nel secondo quarto parte la fuga biancorossa, Montá subisce le iniziative di Maero e di un tarantolato Mellano che colpisce da tre punti ma anche attaccando in transizione. Il buon apporto di tutti gli effettivi chiamati in causa chiude la metà di gara sul 48-31 in favore di Savigliano.



Nel terzo quarto la Gerbaldo sferra il colpo finale: 70-39 al 30esimo di gioco che chiude la contesa e tramortisce gli avversari.

Nell'ultimo quarto il gap si riduce leggermente ed il match termina sull'80-58.

In generale quindi un'ottima prova ed ulteriore iniezione di fiducia che, come anticipato, consente ai ragazzi di Coach Abrate di preparare la prossima partita nel migliore dei modi contro un avversario temibile. I cugini Gators sono infatti a punteggio pieno e questo inedito derby di DR2 tra le due saviglianesi si pronostica combattuto ed avvincente. Appuntamento dunque Sabato 22/11 al Palaferrua di Savigliano alle ore 20.

GERBALDO SAVIGLIANO 80

MONTATESE 58

20/17; 28/14 ; 22/8 ; 10/19

Convocati: Eula, Eandi, Maero, Giordano, Marchetti, Gianoglio, Ambrosino, Giraudo, Rivoira, Cardone, Carena, Mellano

Savigliano. Cordasco, Dimaria, Masento, Eandi, Carena, Giordano, Maero, Eula, Mellano, Giraudo, Cardone, Rivoira, Marchetti, Gianoglio, Ambrosino. All. Abrate