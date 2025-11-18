BASKET / Savigliano: risultati contrastanti per le categorie giovanili

UNDER 17 REGIONALE: SCONFITTA DI CARATTERE A CEVA

Nella quarta partita stagionale, l'Amatori Basket Savigliano targato MPM ha giocato per la seconda volta consecutiva in trasferta sul campo del Borsi Ceva, cedendo di misura per 56-60.

Partita combattuta per tutti i quattro periodi con i Bianco/Rossi che hanno chiuso avanti nei primi due quarti, ma che si sono visti rimontare e sorpassare nel periodo successivo all'intervallo lungo. Questo periodo è risultato essere il peggiore per i saviglianesi che hanno concesso ben 25 punti alla squadra di casa.

Brave le giovani pantere a recuperare nell'ultimo e decisivo periodo, stringendo gli spazi in difesa e concedendo soli 8 punti agli avversari.

"Un passo indietro sul piano del gioco che non ci ha permesso di esprimerci al meglio. Troppe volte ricorriamo a soluzioni individuali che rischiano di compromettere il risultato finale. Adesso avremo un turno di riposo in campionato e cercheremo di ripresentarci al meglio tra due settimane", il commento dello staff tecnico.

Prossima partita Sabato 15 novembre alle ore 17:30 vs Acaja Blu, tra le mura amiche del PalaFerrua.

BORSI CEVA - MPM AMATORI BASKET SAVIGLIANO 56 - 60

Parziali: 12-14; 11-14; 25-17; 8-15.

Amatori Basket Savigliano: Amato 21, Giletta 8, Zavoreti 8, Ambrosino 6, Ruffino 6, Sogno 5, Botta 4, Magliano 1, Rinaldi 0, Gjyrezi 0, Corradini 0. All. Fiorito - Di Maria L.

ALTRA FORMAZIONE GIOVANILE: SCONFITTA CONTRO MONDOVÌ

Partita alla portata delle giovani pantere che hanno iniziato benissimo con un netto parziale di 12-0 nei primi minuti, per poi subire la fisicità degli avversari che hanno imposto il loro ritmo. Nonostante ciò le pantere hanno giocato un'ottima partita di squadra in attacco e con una buona difesa, creando tante occasioni e ripartendo molte volte in contropiede dopo ottime difese.

Prossima partita Gators - Savigliano domenica 23/11 ore 11.

Savigliano - Mondovì 49-77

19-18, 15-28, 8-15, 7-16

SAVIGLIANO: Allasia, Lentini, Marengo, Rossi, Genesi, Bernocco, Cigna, Gioetti, Conterno, Danna, Marcello, Dubois. Coach: Gallo, Sbrozzi, Genesi

ESORDIENTI: VITTORIA NETTA NEL DERBY

Prima partita per la categoria esordienti, con le pantere che sono partite alla grandissima, superando di netto gli avversari di Mondovì. Partita a senso unico fin dal primo quarto, dove le giovani pantere hanno imposto il loro ritmo in attacco, ma soprattutto in difesa recuperando tantissimi palloni per ripartire in contropiede. In generale grande prestazione di squadra giocando tanto insieme, trovando sempre l'uomo libero e varie soluzioni in attacco con i "passo e taglio".

Prossima partita Savigliano – Saluzzo martedì 25/11 ore 18.15

Savigliano – Mondovì 12-4 (ai punti 66-15)

23-2, 12-9, 14-4, 17-0

SAVIGLIANO: Allasia, Avataneo, Bernocco, Marengo, Rossi, Balocco, Gioetti, Origlia, Ghiberti, Lentini, Marcello, Ambrosino. Coach: Gallo, Sbrozzi, Genesi