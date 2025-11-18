Doppia premiazione per l'Auxilium Saluzzo: celebrati i campioni del mondo e gli under 18

La Bocciofila Auxilium Saluzzo vive un momento di grande soddisfazione grazie ai prestigiosi riconoscimenti ottenuti dai suoi atleti, che hanno portato alto il nome della città a livello nazionale e internazionale.

Giovedì 13 novembre, presso "Casa Tennis" in piazza Castello a Torino, in occasione delle ATP Finals, i tre campioni del mondo della specialità volo dell'Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo sono stati premiati durante la Cerimonia "Eccellenze dello Sport", promossa da Regione Piemonte, Comune di Torino e Coni Piemonte. Matteo Macario, Francesco Costa e Nicolò Buniva, protagonisti ai recenti mondiali in Turchia, hanno ricevuto il meritato riconoscimento per i loro straordinari risultati internazionali.

Lunedì 17 novembre è stata la volta degli under 18 guidati da Paolo Costa, premiati nella sala Giolitti del Consiglio Provinciale di Cuneo dal consigliere provinciale Simone Manzone. Il riconoscimento celebra i risultati eccezionali conseguiti nel corso della stagione: la conquista dello scudetto e la medaglia d'argento nella Coppa Europa di Società di Categoria, traguardi che testimoniano l'eccellente lavoro del settore giovanile della società saluzzese.

Sul fronte dell'attività agonistica, la stagione entrerà nel vivo sabato 22 novembre con l'esordio del team saluzzese in Serie A. Un battesimo di fuoco attende l'Auxilium, che sarà ospite dei campioni d'Italia della Brb Ivrea, un match che rappresenterà un importante banco di prova per misurare le ambizioni stagionali della squadra.

Per quanto riguarda la specialità petanque, l'Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo ha subito una pesante sconfitta casalinga per 2-20 contro il Vita Nova. La squadra avrà l'opportunità di riscattarsi domenica 23 novembre nell'incontro casalingo contro San Bartolomeo, match cruciale per risollevare il morale e trovare continuità di risultati.

Le premiazioni e i risultati sportivi confermano il ruolo centrale della Bocciofila Auxilium Saluzzo nel panorama boccistico nazionale e internazionale, dimostrando come la società riesca a coniugare eccellenza sportiva e valorizzazione dei giovani talenti.