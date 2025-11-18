PALLACANESTRO / Farigliano: successo su tutti i fronti

Un fine settimana ricco di soddisfazioni per la Pallacanestro Farigliano su tutti i fronti.

Juniores Csi

PF 2007/2008 66

PF 2010 70

Primo derby stagionale tutto a marchio PF al Palazzetto “La Nicoletta” di Carrù. Un match entusiasmante, ricco di sorpassi e controsorpassi, con i più esperti 2007/2008 che partono forte ma vengono presto raggiunti dagli energici 2010. L’equilibrio regna fino alle battute finali, quando la maggiore freschezza atletica dei 2010 permette il break decisivo che vale il 70-66 finale.

PF 2007/2008. Manera, Manzi, Viara, Cappellaro, Sappa, Barberis, Zoppi, Roagna, Fresia Dotta, Fredella, Sarotto. All. Casetta, Bianciotto.

PF 2010. Massano, Lasagna, Porro, Bianciotto, Revelli, Racca, Pirola, Romana, Avico, Taricco, Scarano, Mula. All. Alberione, Giachello.

Under 17 Gold

PF 103

Franzin Val Noce 48

Prestazione maiuscola dell’Under 17 Gold, che travolge la seconda forza del campionato con una prova di altissimo livello. Farigliano parte fortissimo: difesa intensa, ritmo elevato e 30-8 al 10’. Anche nel secondo quarto l’approccio resta impeccabile e si va all’intervallo sul 60-25. Il copione non cambia nella ripresa: la PF continua a dominare su entrambi i lati del campo, con tutti gli effettivi protagonisti. Solo un lieve calo nel finale, ma il risultato rimane nettissimo: 103-48.

PF. Alberione, Avico, Bianciotto, Cillario, Lasagna, Massano, Porro, Racca, Scarano, Taricco, Zavattero Bottero. All. Alfero, Alberione.

Under 15 Gold

Basket Torino 54

PF 71

L’Under 15 Gold conquista una vittoria di grande peso sul campo del Basket Torino. Avvio equilibrato, ma già dal secondo quarto la PF alza il livello difensivo e piazza un break che la porta all’intervallo sul +12 (39-27). Nella terza frazione la squadra di coach Occelli e Pecchenino domina (17-9) e vola sul +20, spegnendo ogni tentativo di rimonta. L’ultimo periodo vede un lieve recupero dei torinesi, ma il risultato non cambia: 71-54.

PF. Cerato, Novarese, Viara, Tedesco, Galleano, Sartirano, Occelli, Musso Taricco, Reineri, Demaria. All. Occelli, Pecchenino.

Under 14 Gold

PF 69

Acaja Fossano 79

Sfida di alta classifica al Palazzetto di Farigliano contro una formazione ospite solida e ricca di elementi impegnati anche nel campionato Under 15 Eccellenza. La partita parte a ritmi elevati, con numerosi contropiedi. Farigliano spreca troppo sotto canestro e chiude il primo quarto in svantaggio 13-21. Con il passare dei minuti cresce la consapevolezza dei biancorossi, che rientrano dagli spogliatoi con tutt’altro spirito: pressione, recuperi e terzo periodo vinto, che riduce il gap a 5 lunghezze. Nel quarto periodo la PF completa la rimonta fino al 69-69, ma alcune occasioni per il sorpasso sfumano e Fossano ne approfitta in contropiede, chiudendo il match.

PF. Bruno, Cappellino, Rinaudo, Jovanovic, Veselinovic, Pecchenino, Grosso, Romana, Borra, Saulo. All. Giachello, Bittner.

Under 13 Gold

AMATORI SAV. 67

PF 49

Trasferta complicata per una PF decimata dalle assenze. L’avvio è timoroso e Savigliano impone ritmo e fisicità, chiudendo il primo quarto sul 25-16. Farigliano reagisce nel secondo periodo, ma i falli limitano le rotazioni e i locali mantengono il vantaggio. Dopo l’intervallo la PF alza l’intensità difensiva e trova migliori soluzioni in attacco, pur senza riuscire a impensierire davvero gli avversari. Nel quarto periodo i biancorossi riducono leggermente il divario, ma il match si chiude sul meritato 67-49 per Savigliano.

PF. Paccani, Demaria, Barbiero, Cappellino, Jovanovic, Balbi, Gallo, Musso, Basso, Gambera. Allenatori: Sappa, Giachello, Schellino.

Torneo “Sotto al Castello” a Fénis (AO)

Bellissima giornata di sport per gli Aquilotti Small 2016/2017, impegnati nella XIV edizione del Torneo “Sotto al Castello” nella suggestiva cornice di Fénis.

I giovani atleti fariglianesi disputano quattro partite combattute contro Franzin Val Noce Frossasco, Hub del Sempione, Young Eagles Varese e i padroni di casa di Nus Fénis Ayas.

Al mattino, la Pf perde 9 a 7 contro Hub del Sempione , dopo una partita avvincente e combattuta, e si arrende 10 a 6 contro i forti Young Eagles di Varese.

Nel pomeriggio Farigliano sconfigge 10 a 6 Franzin Val Noce e 9 a 7 i padroni di casa di Nus Ayas, ottenendo così un ottimo terzo posto.

Un ringraziamento speciale alla società ospitante Basket Nus Fènis Ayas per l'organizzazione impeccabile e grandissimi complimenti ai ragazzi per l'impegno e la partecipazione.

PF. Armando , Benente G , Benente C , Buzdogan , Carbone , Carretto, Pira , Pirra , Piccioni , Roà , Roberi , Vercesi. All. Bolgioni.