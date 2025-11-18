VOLLEY B1F / Verso il big match Alessandria-Mondovì; Isabella Monaco: "Pronte a giocarci le nostre carte" (VIDEO)

Cinque vittorie su sei partite disputate non sono bastate per far dormire sogni del tutto tranquilli al Mondovì Volley. La squadra di coach Claudio Basso, con 13 punti all'attivo, ha un ritardo di quattro lunghezze dalla capolista Acrobatica Alessandria. E proprio la formazione allenata da Bruno Napolitano sarà la prossima avversaria delle pumine, per una trasferta che definire insidiosa è alquanto riduttivo.

L'Alessandria è l'unica squadra del girone A ancora imbattuta e sabato (ore 18) contro il Puma potrà contare sul fattore campo, in un ambiente caldo e carico per l'occasione. Il Mondovì, tuttavia, dopo due prestazioni poco brillanti con Villa Cortese e Issa Novara ha tutte le intenzioni di rispondere "presente". In vista di questa super sfida abbiamo raccolto le impressioni del libero del Mondovì Isabella Monaco: