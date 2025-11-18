 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 18 novembre 2025, 19:12

VOLLEY B1F / Verso il big match Alessandria-Mondovì; Isabella Monaco: "Pronte a giocarci le nostre carte" (VIDEO)

Sabato alle 18 il Mondovì Volley di Claudio Basso sarà impegnato nell'insidiosa trasferta in casa della capolista Acrobatica Alessandria. Le sensazioni del libero del Mondovì Volley Isabella Monaco a pochi giorni da questa super sfida

Il libero del Mondovì Volley Isabella Monaco

Il libero del Mondovì Volley Isabella Monaco

Cinque vittorie su sei partite disputate non sono bastate per far dormire sogni del tutto tranquilli al Mondovì Volley. La squadra di coach Claudio Basso, con 13 punti all'attivo, ha un ritardo di quattro lunghezze dalla capolista Acrobatica Alessandria. E proprio la formazione allenata da Bruno Napolitano sarà la prossima avversaria delle pumine, per una trasferta che definire insidiosa è alquanto riduttivo. 

L'Alessandria è l'unica squadra del girone A ancora imbattuta e sabato (ore 18) contro il Puma potrà contare sul fattore campo, in un ambiente caldo e carico per l'occasione. Il Mondovì, tuttavia, dopo due prestazioni poco brillanti con Villa Cortese e Issa Novara ha tutte le intenzioni di rispondere "presente". In vista di questa super sfida abbiamo raccolto le impressioni del libero del Mondovì Isabella Monaco:

Matteo La Viola

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium