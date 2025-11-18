Automobili Targa entra a far parte del movimento Cuneo Volley

Automobili Targa e Cuneo Volley: due mondi che si incontrano. Due mondi che solo in apparenza sono distanti, motori e pallavolo, ma che in realtà sono più vicini di quanto si possa pensare. Perché condividono gli stessi obiettivi, valori e sono due realtà importanti dello stesso territorio.

I valori in comune sono quelli della passione per ciò che ogni giorno si è chiamati a fare, la voglia di stupire e offrire qualcosa di unico, a livello di prodotto e di esperienza. Entrare e restare nelle menti e nei cuori di clienti e tifosi, per essere scelti nel corso del tempo e creare un rapporto di fiducia e un senso di appartenenza.

Il territorio è ovviamente quello della città e della provincia di Cuneo. Un territorio particolare, in cui l’affetto e la fiducia vanno conquistati giorno per giorno attraverso il duro lavoro, l’impegno e la competenza. Targa srl e Cuneo Volley hanno raggiunto questo importante traguardo, essendo diventate parte integrante del cuneese, della sua gente, delle abitudini.

Ed è proprio questa vicinanza di valori che ha fatto nascere la voglia di collaborare, per unire le forze e condividere sogni e passioni. Targa srl è così diventata sponsor ufficiale del Cuneo Volley.

"Siamo orgogliosi di annunciare l’inizio di questa partnership - spiega Elisa Cravero, responsabile marketing e comunicazione della Targa srl - perché amiamo lo sport e soprattutto il nostro territorio. Con il nostro brand Kia siamo già impegnati in ambito sportivo e la collaborazione con Cuneo Volley è il raggiungimento di un bellissimo traguardo. Perché noi condividiamo in pieno i valori sportivi, che sono quelli che mettiamo in campo tutti i giorni: impegno, passione e determinazione, per raggiungere i risultati che ci prefiggiamo. Proprio come il campionato di pallavolo, anche la nostra stagione è lunga, complicata, ma anche piena di soddisfazioni. Da quest’anno, siamo orgogliosi di poter condividere le gioie del nostro lavoro con un nuovo partner come Cuneo Volley".

Targa srl è la società che ha fondato le concessionarie Kia e Hyundai di Cuneo, Alba e Pinerolo, oltre alle sedi di auto usate di Cuneo e Mondovì. Un lungo lavoro iniziato oltre trent’anni fa dalla famiglia Cravero, oggi ancora alla guida, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel settore automotive nel territorio cuneese e piemontese.

Cuneo Volley è la società pallavolistica nata nel 2015, con l’intento di riportare la pallavolo a Cuneo ai livelli di un tempo. Due società con obiettivi ambiziosi e che richiedono lavoro, dedizione e costanza.



