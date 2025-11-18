Time Out Superlega: Costamagna, Fusaro e “Lopa” ospiti della nuova puntata dedicata alla vittoria di Cuneo con Grottazzolina

Torna l’appuntamento settimanale con Time Out Superlega, il format firmato More News dedicato al massimo campionato maschile di pallavolo, in onda in diretta il martedì sera dagli studi di Cuneo.

Alla conduzione, come sempre, Cesare Mandrile, che questa settimana accoglierà in studio due ospiti d’eccezione: il presidente di Cuneo Volley Gabriele Costamagna e Maurizio “Lopa” Lopatriello, volto noto del “Salottino BB” e tifoso storico della squadra piemontese.

Al centro della puntata l’analisi della preziosa vittoria ottenuta da Cuneo sul campo di Grottazzolina nella giornata di domenica. Spazio anche all’intervista realizzata a caldo con il palleggiatore Michele Baranowicz, protagonista del match. Riflettori puntati inoltre sul turno infrasettimanale disputato a Perugia, occasione per approfondire risultati, andamento della classifica e i temi tecnici più rilevanti.

Non mancheranno collegamenti e contributi dagli altri campi della SuperLega: ai microfoni di Time Out parleranno Riccardo Sbertoli e Theo Faure per Trento–Monza, Rok Mozic e Angelo Lorenzetti per Verona–Perugia, e infine Alberto Giuliani per Cisterna–Modena.

Ospite di Luca Muzzioli sarà invece il presidente di Power Volley Milano, Lucio Fusaro, chiamato a commentare l’attuale momento del club meneghino, ma anche le novità del panorama vollistico italiano.

Imprescindibili, come ogni settimana, le rubriche che chiudono la trasmissione: gli “Up&Down” di Massimo De Marzi e il famoso "Pagellone", lettura semiseria della settimana curata da Muzzioli, direttore di Volleyball.it.

Time Out SuperLega va in onda alle 21 sulle home page di Targatocn.it, La Voce di Alba.it e Volleyball.it, oltre che sulle rispettive pagine Facebook e sui canali YouTube di Targatocn, Volleyball.it e DixTv.it. Una serata da non perdere per tutti gli appassionati della grande pallavolo italiana.