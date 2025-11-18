VOLLEY / Centallo Volley Under 18, caduta casalinga contro Cervere

La squadra del Centallo Volley Under 18 torna a perdere tra le mura casalinghe nello scontro contro le pari età del Cervere.

Già dal primo set si è vista una squadra avversaria con la grinta giusta per affrontare le padrone di casa, imponendosi fin da subito e aggiudicandosi il parziale nonostante un buon recupero da parte delle centallesi.

Nel secondo set la storia cambia completamente: sono le padrone di casa a condurre per gran parte del parziale, ma dopo una grande rimonta il Cervere riesce nuovamente ad avere la meglio.

Dopo un set così combattuto, tutti si aspettavano un atteggiamento diverso da parte delle centallesi, che invece sono rientrate in campo con la stessa poca determinazione del primo parziale, perdendo così ogni possibilità di portare la gara al tie-break.

“È una sconfitta che fa male - dicono i dirigenti -, perché potevamo farcela e perché non mancano le capacità tecniche. Manca un aspetto ancora più importante, che purtroppo non si può allenare, ma che le giocatrici devono trovare in loro stesse. La squadra che abbiamo visto stasera non è la stessa che abbiamo visto lunedì scorso o il weekend precedente contro il Mondovì. Dobbiamo tornare a essere quella squadra per poter rivedere una bella pallavolo.”

Prossimo appuntamento per l’Under 18 del Centallo Volley: domenica 23 novembre in trasferta contro il LCM-MC1933 Busca.