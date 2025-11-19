"Angosciati per i nostri cari": cinque associazioni scrivono all'Asl CN1 e ai Consorzi dopo l'indagine choc sulla cooperativa Per Mano

Dopo la vicenda della cooperativa "Per Mano", cinque associazioni del Cuneese hanno scritto una lettera ai vertici dell'Asl CN1, al Consorzio socio assistenziale del cuneese, al Consorzio per i Servizi Socioassistenziali del Monregalese e al Consorzio Monviso Solidale.

Ricordiamo che sono state emesse 17 misure cautelari, di cui due in carcere, e che i soggetti indagati sono in totale 21.

In carcere a Torino sono finite la direttrice della cooperativa Emanuela Bernardis e la coordinatrice Marilena Cescon, già coinvolte in un procedimento analogo relativo agli anni 2014-2019. Quattro operatori sono agli arresti domiciliari e altre undici persone sono sottoposte a divieto di avvicinamento e comunicazione delle persone offese.

Le ipotesi di reato riguardano i delitti di maltrattamenti contro persone a loro affidate, lesioni personali, sequestro di persona e violenza privata.

Alla luce di quanto emerso, chiedono, sconvolti per la possibilità che quanto accaduto in quella sede possa capitare anche ai propri cari, chiarimenti sulla modalità con cui vengono controllate le strutture.

***

Egregio Direttore,

le famiglie con persone disabili sono sconvolte dal ripetersi di episodi di maltrattamenti presso la struttura Per Mano e giustamente angosciate per il futuro dei loro cari.

Vorremmo potere fugare le loro paure fornendo chiarimenti sulla base di informazioni ufficiali.

Pertanto chiediamo un incontro per conoscere le modalità con le quali viene esercitata la vigilanza sulle strutture residenziali di tutti i tipi, convenzionate e non convenzionate, e sulle azioni intende programmare al fine di prevenire il ripetersi di episodi come quelli rilevati dalla Procura della Repubblica.





ASSOCIAZIONE GENITORI PROHANDICAP

ASSOCIAZIONE L’AIRONE

ASSOCIAZIONE CENTRO DOWN CUNEO

ASSOCIAZIONE ARIA

AUTISMO HELP