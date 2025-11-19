A Mondovì il seminario “Il frumento in tavola: pane e pasta nell’alimentazione quotidiana”

Il Comizio Agrario, l'Accademia della Castagna Bianca di Mondovì e l'Associazione Contadini Monregalesi organizzano venerdì 21 novembre alle ore 17,30 nella sede del Comizio Agrario in Piazza Ellero n. 45 in Mondovì il seminario “Il frumento in tavola: pane e pasta nell’alimentazione quotidiana”.
Si parlerà di antiche varietà di grano, di qualità delle farine, e del pane e pasta del nostro territorio.
Partecipano: Guido Viale, Presidente del Comizio Agrario e Rettore dell’Accademia della Castagna Bianca di Mondovì; Michela Bonino, Docente di Scienze dell’Alimentazione dell’ISS “Giolitti – Bellisario – Paire” di Mondovì; Enrico Bergamaschi di “Rosso Gentile Società Agricola”; Davide Fulcheri dell’Azienda agricola “Solo se bio” di Mondovì.
L’Evento è gratuito
Per info: Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì
E-mail: comizioagrario1867@gmail.com Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).