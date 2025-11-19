 / Attualità

Attualità | 19 novembre 2025, 12:39

A Perlo un contributo di 100mila euro per riqualificare alcuni locali e creare un forno comunitario

Il progetto prevede il recupero di alcune porzioni del palazzo comunale, la creazione di infrastrutture esterne, un’area di accoglienza e una da destinare a parcheggio

Il sindaco di Perlo, Lorenzo Benzo

Un tesoretto da 100 mila euro è in arrivo per il Comune di Perlo che è risultato tra gli enti destinatari dei fondi regionali del bando "Obiettivi Comuni".

"L’intervento - spiega il sindaco, Lorenzo Benzo - riguarda il recupero di alcuni locali all’interno del palazzo comunale e la creazione di infrastrutture su due aree esterne a questi spazi, un’area di accoglienza e una da destinare a parcheggio. 
Il progetto prevede la  realizzazione di un forno comunitario che sarà a disposizione anche di associazioni e piccoli imprenditori dei comuni limitrofi. Questi spazi potranno così essere utilizzati per momenti di degustazione soprattutto di prodotti locali a chilometro zero".

Il progetto presentato dal Comune ammonta complessivamente a 144mila euro. Parallelamente, infatti, l'amministrazione sta proseguendo con l'iter la per l'individuazione di una De.Co locale. 


“Dalla Regione riceveremo un contributo  100mila euro - conclude il sindaco -, ma siamo già al lavoro per reperire le risorse necessarie per l'intera progettazione. Ringrazio i dipendenti comunali e i tecnici che operano per il nostro territorio". 

Arianna Pronestì

