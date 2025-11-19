Alba: pubblicata la manifestazione di interesse per interventi di riuso e riqualificazione degli edifici esistenti

Il Comune di Alba ha pubblicato sul sito www.comune.alba.cn.it la manifestazione di interesse per interventi edilizi volti al riuso e alla riqualificazione edilizia con le premialità proposte all’art. 5 della Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16, modificata nel 2023.

L’avviso ha l’obiettivo di promuovere procedure per la riqualificazione dell'edificato esistente e la rigenerazione urbana al fine di limitare il consumo di suolo. Per valutare in modo organico le istanze dei privati, l’Amministrazione comunale chiede alla cittadinanza di presentare le proposte d’intervento da sottoporre alla valutazione comunale e successiva deliberazione del Consiglio comunale di accoglimento o rigetto delle istanze.

Per la compilazione dell’istanza, secondo il modello pubblicato sul sito, occorre fare riferimento all’articolo 5 della Legge Regionale n. 16/2018 vigente. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre il 18 dicembre 2025 esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo comune.alba@cert.legalmail.it.

Le proposte potranno riguardare singoli edifici o gruppi di edifici, di qualunque tipologia edilizia, sui quali promuovere interventi di riuso e di riqualificazione del tessuto edilizio esistente attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, con eventuale ampliamento, finalizzati a migliorare la qualità architettonica, statica, energetica e igienico-funzionale dei singoli edifici.

Il sindaco Alberto Gatto: "Grazie all’opportunità fornita dalla legge regionale, confermiamo l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere una città che cresce senza consumare nuovo suolo, valorizzando invece ciò che già esiste. Invitiamo i cittadini a presentare proposte di intervento che puntino alla qualità architettonica, alla sostenibilità energetica e alla sicurezza degli edifici. È un’occasione importante per contribuire, insieme, alla rigenerazione urbana di Alba, migliorando il benessere dei residenti e la vivibilità dei nostri quartieri".