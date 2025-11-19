In Granda attesa la prima neve a quote collinari: impianti al lavoro per la nuova stagione sciistica

Neve in arrivo nella giornata di venerdì.
Non solo sui rilievi. In serata, sul Cuneese, la quota neve scenderà sotto i 200 metri.
Ma sono soprattutto gli impianti sciistici ad attendere le precipitazioni, in vista dell'avvio della stagione che a Limone Piemonte sarà il 5 dicembre, con il Ponte dell'Immacolata, che da sempre ci traghetta verso le Festività natalizie.
Ma bisogna farsi trovare pronti e, come si dice in gergo, preparare il fondo. Certo non era possibile farlo fino alla scorsa settimana, con le temperature diurne decisamente sopra la media.
Si è iniziato a farlo ieri, con il crollo delle temperature, finalmente scese sotto zero in quota. A Limone per ora i cannoni hanno sparato sulla zona del Sole.
E poi si spera nella giornata di venerdì. Per avere la base che consenta poi di sparare la neve, sempre che le temperature non giochino brutti scherzi.
Chi gestisce gli impianti vive "appeso" alle previsioni meteorologiche, anche per la programmazione. Se le massimo raggiungono i 10 gradi, ovviamente la neve non si spara.
E a proposito di previsioni meteorologiche, ecco quelle di Datameteo, che annuncia l'afflusso di aria più fredda in arrivo dal Nord Europa e diretta verso il Mediterraneo.
Questa massa in ingresso dalla Francia interagirà con quella calda, generando un'area depressionaria con maltempo un po' ovunque sul nostro paese.
Al Nord Ovest e in particolare sul cuneese le precipitazioni più significative si avranno a partire, come detto, dal pomeriggio di venerdì 21 novembre.
Saranno nevose fino ai fondovalle, con particolare intensità sulle Alpi marittime.
Sulle pianure possibilità di nevicate dalla serata, ma attualmente con accumuli modesti se non nulli. Accumuli più significativi saranno possibili sulle Langhe.
Nella mappa la neve presente al suolo prevista entro la mattina di sabato 22 novembre.
