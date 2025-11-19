Lo storico Baldassarre Molino premiato a Vezza d'Alba

La scorsa settimana, in occasione della presentazione della 45a 'Fiera Nazionale del Tartufo Bianco e dei Vini del Roero', si è svolta la serata omaggio a Baldassarre Molino, appassionato storico roerino, autore di numerosissime pubblicazioni e profondo conoscitore del territorio.

Nel contempo si è avuto modo di conoscere il suo ultimo lavoro, intitolato 'Clima e calamità naturali' edito da Sorì Edizioni, nel quale Molino esplora gli eventi principali accaduti nel Roero fra il XIII° e il XIX° secolo.

“Ho pensato di dare un’occhiata al passato, per confrontarlo con il presente e metterlo in relazione con l’attuale crisi climatica” ha dichiarato l’autore.

A Baldassarre Molino è stata consegnata dall’amministrazione comunale di Vezza d’Alba una targa per il contributo storico e culturale dato alla comunità e un magnum di 'Roero Arneis 2024' da parte della Cantina Sociale di Vezza d’Alba, in ragione dei contenuti storici donati alla civiltà del vino Roero.

Allo studioso verrà consegnato anche uno dei tre Tartufi d’Oro, simbolo della fiera, in occasione dell’inaugurazione di domenica 23 novembre. Gli altri premi saranno donati all’artista Ugo Nespolo e al direttore de La Stampa Andrea Malaguti.

Durante la serata omaggio a Baldassarre Molino il sindaco di Vezza d’Alba Enrico Grasso ha presentato il programma fieristico, (il tema è 'Connessioni') arricchito in questa edizione dai giochi popolari del Palio del Tartufo, dallo spettacolo teatrale di venerdì 21 novembre 'Che pastis an combineus' alle ore 20.30 presso il 'Cabanun' e dal convegno 'Di chi è il tartufo? La cerca libera: una unicità italiana nel patrimonio Unesco', che si svolgerà a partire dalle ore 10 di sabato 22 novembre nel 'Cabanun', evento presieduto dal senatore Giorgio Maria Bergesio (primo firmatario della nuova legge sul patrimonio tartufigeno) e con la presenza dell’assessore regionale con deleghe a biodiversità e tartuficoltura Marco Gallo.

La 'Fiera Nazionale del Tartufo Bianco e dei Vini del Roero' vivrà la sua giornata clou domenica 23 novembre con il taglio del nastro, il mercato dei prodotti tipici e dell’artigianato, la sfilata del Gruppo Folklore del Roero, il concerto di Explosion Band e mostre di arte.