Torna il volo Cuneo–Cagliari: con le tratte su Casablanca e Katowice, Levaldigi prova a ripartire

Il vuoto lasciato da Ryanair lo scorso 24 ottobre, quando la compagnia irlandese sospese i voli invernali da Cuneo Levaldigi interrompendo i collegamenti con Sicilia e Sardegna, aveva suscitato non poco malcontento tra gli utenti, ormai rassegnati a veder scomparire, uno ad uno, i collegamenti dallo scalo cuneese.

Soprattutto la perdita della tratta su Cagliari, storicamente molto utilizzata e con alti tassi di riempimento. La dirigenza dello scalo aveva assicurato che non sarebbe rimasta a guardare, e così è stato: da ieri, martedì 18 novembre, è ufficiale: il Cuneo–Cagliari tornerà operativo dal 19 dicembre prossimo, grazie ad Aeroitalia, che opererà con due voli settimanali, il venerdì e la domenica.

I nuovi orari sono pensati per favorire sia i viaggi di piacere sia gli spostamenti lavorativi del weekend: Cagliari–Cuneo partirà alle 12:30 con arrivo alle 13:50, mentre Cuneo–Cagliari decollerà alle 14:40 con arrivo previsto alle 16:00. I biglietti sono già in vendita sul sito ufficiale di Aeroitalia, presso le agenzie di viaggio e sui principali portali dedicati.

L’offerta invernale dello scalo si muove dunque nuovamente, seppur restando molto limitata.

Oltre al ritorno del collegamento con la Sardegna, resta attiva la rotta internazionale su Casablanca, operata da Air Arabia nella Winter Season 2025/2026 (dal 26 ottobre 2025 al 28 marzo 2026) con due frequenze settimanali: il mercoledì con partenza da Cuneo alle 18:50 e arrivo alle 21:50 (il rientro da Casablanca è alle 15:00 con arrivo alle 18:00), e il sabato con partenza alle 17:15 e arrivo alle 20:15 (il rientro è previsto alle 13:25 con arrivo alle 16:25).

A completare la programmazione invernale c’è anche il charter della neve da e per Katowice, operato da Itaka ogni sabato dal 10 gennaio al 7 marzo 2026: da Cuneo si parte alle 12:35 con arrivo alle 14:15, mentre il volo di ritorno decolla dalla Polonia alle 09:45 con arrivo alle 11:35.

Con il ripristino della rotta per Cagliari, la conferma dei collegamenti con Casablanca e la novità Katowice, l’aeroporto di Cuneo Levaldigi prova dunque a ricostruire la propria offerta, nella speranza che per l’estate 2026 si possa aggiungere qualche altra destinazione.