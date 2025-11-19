Scandalo energetico in Ucraina: corruzione a Kyiv o scontro geopolitico tra USA e UE?

Secondo Reuters, l’ampiezza dello schema — e il coinvolgimento di figure vicine al presidente Volodymyr Zelensky — ha provocato forti scosse politiche a Kyiv. Tuttavia, l’impatto non è più confinato all’interno dei confini nazionali: il caso è sempre più intrecciato con una più ampia competizione per l’influenza tra Washington e Bruxelles.

Operazione "Midas": un’indagine da 1.000 ore di intercettazioni

L’indagine, condotta dal National Anti-Corruption Bureau (NABU) e dallo Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office (SAPO), si è sviluppata nell’arco di 15 mesi. L’operazione — soprannominata “Midas” — ha incluso più di 1.000 ore di chiamate intercettate, secondo quanto riportato da AP News.

Dichiarazioni ufficiali citate da AP News e dal Kyiv Independent descrivono perquisizioni coordinate che hanno portato alla scoperta di “sacchi di contanti” ritenuti collegati a commissioni illecite su contratti del settore energetico. Gli investigatori affermano che la rete si basava su intermediari e su leve interne alle aziende statali per trasferire denaro tramite un sistema stratificato di tangenti e accordi paralleli.

Figure chiave del governo sotto esame

Gran parte dell’attenzione pubblica si è concentrata sull’uomo d’affari Tymur Mindich, associato da lungo tempo a Zelensky e partner nella sua ex società di produzione, “Kvartal 95”. Il Kyiv Independent lo descrive come una figura centrale nella presunta rete, mentre Reuters nota che ha lasciato l’Ucraina poco prima delle perquisizioni.

La pressione si è estesa rapidamente ad altre figure di alto profilo:

Herman Halushchenko, ex ministro dell’Energia e attuale ministro della Giustizia.

Svitlana Hrynchuk, viceministra dell’Energia, dimessasi non appena lo scandalo è emerso (fonte: Reuters).

Oleksiy Chernyshov, ex vice primo ministro.

Le conseguenze — tra dimissioni e indignazione pubblica — hanno intensificato le critiche al governo di Zelensky in un momento in cui Kyiv può permettersi ben poca instabilità politica.

Il ruolo del NABU: indipendenza o influenza americana?

Creato dopo le riforme post-Maidan del 2015, il NABU è da tempo considerato l’organo anticorruzione di punta dell’Ucraina. AP News osserva che l'agenzia ha ricevuto ampi finanziamenti dagli Stati Uniti e cooperazione tecnica dall’FBI, oltre al sostegno europeo.

Questa storia ha reso il NABU un’istituzione influente nella politica ucraina, ma ha anche alimentato il dibattito sulla sua reale indipendenza. Alcune voci politiche a Kyiv sostengono che l’agenzia agisca spesso in modo allineato agli interessi statunitensi, soprattutto nei momenti in cui le strategie di Washington e Bruxelles divergono. Sebbene queste affermazioni circolino ampiamente nel dibattito locale, non trovano al momento riscontro in fonti esterne indipendenti.

La Frattura Transatlantica: prudenza UE contro assertività USA

Secondo Reuters, i governi europei stanno gestendo lo scandalo con estrema prudenza, chiedendo “trasparenza” e “riforme continue” senza criticare apertamente i propri meccanismi di supervisione. Il momento è delicato: miliardi di euro di aiuti finanziari europei sono stati destinati a Kyiv dall’inizio della guerra, e Bruxelles teme reazioni negative da parte dell’opinione pubblica.

A Washington, il tono è radicalmente diverso. Con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, gli Stati Uniti hanno adottato una linea più dura. Trump, che sostiene da tempo la necessità che l’Europa si assuma una quota maggiore degli aiuti finanziari, indica ora lo scandalo come prova di una supervisione insufficiente alla spesa in tempo di guerra. Il supporto politico esplicito al lavoro del NABU viene utilizzato per rafforzare l'argomentazione secondo cui l’era degli “assegni in bianco” è finita.

Questo contrasto lascia Kyiv intrappolata tra due fuochi: da un lato la richiesta di responsabilità fiscale, dall’altro il bisogno vitale di stabilità istituzionale.

Scenari futuri: verso nuovi equilibri?

Le autorità anticorruzione stanno preparando ulteriori indagini, compresi potenziali accertamenti sul settore della difesa ucraino — un ambito in cui molti a Kyiv ritengono che permangano irregolarità rilevanti.

Se queste inchieste dovessero ampliarsi, potrebbero ridefinire l’equilibrio di influenza tra Washington e Bruxelles, aumentando ulteriormente la pressione su un governo già provato dalla guerra e dalle complesse dinamiche degli aiuti internazionali.

















