A Cherasco torna il "Presepe del Viaggiatore" di Maddalena Ravinale e Carlo Casavecchia

Il "Presepe del Viaggiatore", giunto ormai alla sua 19ª edizione, anche quest'anno si allestirà a Cherasco nella chiesa di San Martino. Ogni anno questo presepe, nato nel 1994 dopo un viaggio in Egitto dei realizzatori, Maddalena Ravinale e Carlo Casavecchia, rappresenta diversi paesi, realizzati con statuette, casette, chiese, moschee recuperati nei vari viaggi per ricreare la giusta ambientazione. Il visitatore così attraversa nuovi paesi, si accosta a differenti culture passando dai paesaggi latino-americani a quelli europei, dalle atmosfere dell’Africa nera al fascino del deserto del Sahara, dalle ambientazioni palestinesi e medio-orientali alle suggestioni indiane e dell’estremo oriente.

Nell’edizione di quest’anno vi saranno le ambientazioni del Botswana, della Bolivia, della Palestina e dell’Uzbekistan. Lo spirito del "Presepe del Viaggiatore" è quello della Pace, in un mondo dove ogni popolo con le proprie differenze politiche, culturali e religiose può convivere con l'altro.

Da anni Maddalena Ravinale e Carlo Casavecchia sostengono Emergency versando le offerte per concorrere a finanziare un loro progetto, quest’anno l’ospedale di Gaza in Palestina.

Il presepe verrà allestito a Cherasco nella chiesa di San Martino dal 7 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026 compreso con i seguenti orari: venerdì e sabato 15-18, domenica e festivi 10.30-12.30/15-18.