Alba, nasce "In Comune": nuovo spazio di dialogo tra cittadini e amministrazione

Alba inaugura un nuovo capitolo nel rapporto tra cittadini e istituzioni. Si chiama "In Comune" lo spazio di confronto e partecipazione lanciato dalle liste di maggioranza del Comune albese, che punta a costruire un dialogo permanente sui grandi temi della vita pubblica e amministrativa.

Un'iniziativa che gioca sul doppio significato del nome scelto: da una parte il desiderio di condividere idee ed esperienze, dall'altra il richiamo diretto all'istituzione comunale come luogo privilegiato dove il confronto può trasformarsi in proposte concrete per la città. Il centrosinistra albese rilancia così il proprio impegno per una partecipazione democratica attiva e continuativa, aprendo le porte a tutti i cittadini interessati a contribuire al dibattito pubblico.

Il progetto si articolerà in una serie di incontri periodici che spazieranno dall'ambiente ai diritti civili, dalle politiche sociali alla pianificazione urbana. L'obiettivo dichiarato è duplice: fornire strumenti di conoscenza e favorire la crescita civica della comunità.

Il primo appuntamento è già in calendario per mercoledì 26 novembre alle 18 nella Sala Riolfo, con un tema di grande attualità e sensibilità: "Testamento biologico e futuro consapevole: confronto sulle DAT per capire, conoscere e scegliere consapevolmente".

L'incontro affronterà le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), strumento che permette a ogni cittadino di esprimere in anticipo le proprie volontà sui trattamenti sanitari da ricevere o rifiutare qualora si trovasse nell'impossibilità di comunicare. Un tema delicato che tocca i diritti fondamentali della persona, tra libertà individuale e autodeterminazione nei momenti di maggiore fragilità.

A guidare il dibattito saranno la dottoressa Mavi Oddero dell'Associazione HoCura e l'avvocatessa Margherita Fenoglio, esperte della materia. Parteciperà inoltre l'Associazione Luca Coscioni, da anni impegnata nella promozione dei diritti civili e nell'informazione sul testamento biologico.

"In Comune" si propone quindi come laboratorio permanente di democrazia partecipativa, uno spazio dove la politica locale incontra i cittadini per costruire insieme il futuro di Alba attraverso il confronto aperto e il dialogo costruttivo.