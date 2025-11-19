Cinema per tutti nella Sala polivalente “Dottor Serra” di Piasco

La Sala polivalente ‘Dottor Serra’ di Piasco entra ufficialmente nel circuito della rassegna ‘CinemaAlCinema – per Famiglie 2025-26’. Promossa da Agis Piemonte Valle d’Aosta e Regione Piemonte, l’iniziativa torna nel paese con cinque proiezioni a prezzo speciale (3,50 euro), pensate per il pubblico under 12 ma aperte a tutti.

Per il terzo anno consecutivo la sala piaschese è stata selezionata per partecipare a un progetto che valorizza le realtà cinematografiche del territorio e promuove la partecipazione delle famiglie.

“Un riconoscimento significativo per il nostro paese – afferma la sindaca di Piasco Stefania Dalmasso - per l’edizione 2025-2026 sono state ammesse 34 sale in tutto il Piemonte, solo 6 delle quali in provincia di Cuneo. La conferma della Sala ‘Dottor Serra” rappresenta quindi un segnale concreto dell’impegno culturale e sociale costruito nel tempo. È un’iniziativa che porta nuovamente il grande cinema a misura di famiglia in paese, rafforzando il ruolo della Sala Polivalente come punto di riferimento culturale per tutta la comunità”.

La rassegna propone cinque appuntamenti domenicali, tutti alle 15, con film adatti a bambini, ragazzi e famiglie. Il biglietto unico sarà disponibile al prezzo speciale di 3,50 euro.

Il Calendario delle proiezioni prevede: il 25 gennaio “Paul – Un pinguino da salvare”; il 22 febbraio “200% Lupo”; Il 22 marzo “Le avventure di Jim Bottone”; il 19 aprile “L’Ispettore Ottozampe”.

L’assessore alla Cultura Enrico Dalmasso: "Questo risultato è frutto dell'impegno del 'Gruppo Cinema' della Proloco di Piasco, che con il suo impegno costante e con la passione con cui cura ogni dettaglio rende la sala un luogo vivo, accogliente e ricco di opportunità culturali. Grazie al loro lavoro, Piasco compie un passo importante nel rafforzare la propria offerta culturale e nel dare ai cittadini, di ogni età, un motivo in più per vivere insieme il nostro paese".