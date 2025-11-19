Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: raccolti 1.328 kg di generi alimentari dal Comitato della Croce Rossa di Peveragno

1.328 kg: è questo il totale dei generi alimentari raccolti dal Comitato della Croce Rossa di Peveragno durante la 29ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare promossa dalla Fondazione Banco Alimentare che si è tenuta sabato 15 novembre, quando 38 volontari CRI, con il contributo di altre Associazioni, sono stati impegnati fin dalla mattina in sei punti vendita di Peveragno, Beinette e Chiusa Pesio.

La sensibilità e la solidarietà dimostrata dai clienti hanno consentito di raggiungere un così grande volume di alimenti raccolti, che saranno destinati nei prossimi mesi alla distribuzione a soggetti bisognosi, attività svolta da anni dal Comitato di Peveragno in collaborazione con i Servizi Sociali.