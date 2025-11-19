 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 19 novembre 2025, 10:18

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: raccolti 1.328 kg di generi alimentari dal Comitato della Croce Rossa di Peveragno

Sabato 15 novembre 38 volontari CRI presenti in sei punti vendita di Peveragno, Beinette e Chiusa Pesio

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: raccolti 1.328 kg di generi alimentari dal Comitato della Croce Rossa di Peveragno

1.328 kg: è questo il totale dei generi alimentari raccolti dal Comitato della Croce Rossa di Peveragno durante la 29ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare promossa dalla Fondazione Banco Alimentare che si è tenuta sabato 15 novembre, quando 38 volontari CRI, con il contributo di altre Associazioni, sono stati impegnati fin dalla mattina in sei punti vendita di Peveragno, Beinette e Chiusa Pesio.

La sensibilità e la solidarietà dimostrata dai clienti hanno consentito di raggiungere un così grande volume di alimenti raccolti, che saranno destinati nei prossimi mesi alla distribuzione a soggetti bisognosi, attività svolta da anni dal Comitato di Peveragno in collaborazione con i Servizi Sociali.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium