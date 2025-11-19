Il Teatro Sociale di Alba inaugura la nuova stagione con lo spettacolo di Tom Stoppard

Si apre la nuova stagione del Teatro Sociale di Alba con un titolo di grande prestigio: lo spettacolo di Tom Stoppard che reinterpreta in chiave brillante l’Amleto di Shakespeare, raccontandolo “dal buco della serratura” attraverso gli occhi dei clown della storia. Una trasformazione della tragedia in farsa che promette originalità e intelligenza teatrale.

A rendere l’evento ancora più atteso è il cast straordinario che salirà sul palco: Francesco Pannofino, Francesco Acquaroli e Paolo Sassanelli, tre volti amati del cinema, della televisione e del doppiaggio italiano. Una combinazione che assicura una serata capace di far divertire, pensare e emozionare il pubblico.

I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Sociale, alla Libreria La Torre e online sul sito ticket.it. Una prima che si annuncia già indimenticabile.