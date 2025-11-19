 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 19 novembre 2025, 18:22

Il Teatro Sociale di Alba inaugura la nuova stagione con lo spettacolo di Tom Stoppard

Sul palco un cast d’eccezione per una serata tra risate, emozioni e riflessioni. Biglietti disponibili al botteghino, in libreria e online

Il Teatro Sociale di Alba inaugura la nuova stagione con lo spettacolo di Tom Stoppard

Si apre la nuova stagione del Teatro Sociale di Alba con un titolo di grande prestigio: lo spettacolo di Tom Stoppard che reinterpreta in chiave brillante l’Amleto di Shakespeare, raccontandolo “dal buco della serratura” attraverso gli occhi dei clown della storia. Una trasformazione della tragedia in farsa che promette originalità e intelligenza teatrale.

A rendere l’evento ancora più atteso è il cast straordinario che salirà sul palco: Francesco Pannofino, Francesco Acquaroli e Paolo Sassanelli, tre volti amati del cinema, della televisione e del doppiaggio italiano. Una combinazione che assicura una serata capace di far divertire, pensare e emozionare il pubblico.

I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Sociale, alla Libreria La Torre e online sul sito ticket.it. Una prima che si annuncia già indimenticabile.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium