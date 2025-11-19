Monteu Roero: Staffelli e Mercalli, ospiti d’onore all’evento del “Tartufo Bianco d’Alba Rocche del Roero”

In attesa di consegnare al noto personaggio televisivo Valerio Staffelli il “Tapiro del Tartufo”, Monteu Roero si prepara ad accogliere la seconda edizione del “Tartufo Bianco d’Alba Rocche del Roero”, con una serata di pensieri, valutazioni e progetti per il futuro del territorio. L’appuntamento è per giovedì 27 novembre alle 19, presso l’Osteria Bajaj. Una serata per iniziate in maniera soft, dal titolo “Riflessioni del Roero Arneis Docg sul Tartufo delle Rocche”. Arneis e Tartufo, due eccellenze del Roero che si completano a vicenda, una sorta di “matrimonio” all’insegna del gusto.

“Il Tartufo Bianco d’Alba Rocche del Roero” da giovedì 27 proseguirà sabato 29 e domenica 30 novembre, con l’obiettivo, come spiega Paolo Rosso, sindaco di Monteu Roero, “di valorizzare e salvaguardare il Tartufo Bianco Rocche del Roero, primo cru d’Italia”.

Sabato 29 dalle 10 fino alle 15.30 in località Serramiana si svolgerà la Gara internazionale di cerca simulata tra cani da Tartufo, mentre alle 14.30 ci sarà l’intitolazione “Tartufaia Rivetto” a Roberto Ponzio. Nel pomeriggio, alle 16, appuntamento con il climatologo Luca Mercalli che nel salone della bocciofila presenta il suo libro “Breve storia del clima in Italia” e parlerà di come i cambiamenti climatici possono influire anche sulla produzione dei tartufi

Molte le novità per questa seconda, attesissima edizione: “Tra queste - prosegue il primo cittadino Rosso - la presenza di una troupe del noto programma televisivo Striscia la notizia, molto interessato alla gara della cerca dl tartufo e all’Olimpiade, che si svolgeranno nei giorni di sabato e domenica. Sarà una grande promozione per tutto il territorio e le nostre produzioni di qualità”.

L’Olimpiade della cerca del Tartufo che si svolge nel pomeriggio di domenica, è una competizione unica nel suo genere, che esalta il lavoro del trifolao e del suo fidato cane quando, tra le colline delle Langhe e del Roero, cercano la preziosa pepita. Attraverso questa gara tutti potranno vedere da vicino il modo ed il momento in cui l’accoppiata vincente - cane e trifolao - trovano il tartufo. Un momento esaltante, che racchiude in sé tradizione, storia e valori del nostro territorio. L’Olimpiade 2025, invece, si svolgerà a partire dalle 14.30 nella Piazzetta panoramica sulle Rocche e prenderà il via dopo la sfilata dei cani. A fine competizione sarà eletta Reginetta delle Rocche 2025 la cagnolina che si sarà aggiudicata il primo premio, trovando il maggior numero di tartufi nel minor tempo e le sarà consegnata la prestigiosa mantella color rosso vivo realizzata dalla costumista e stilista Maria Grazia Delpiano di Cortemilia. Ospite d’onore una delegazione della cooperazione di Comarca de Daroca, composta da 35 Comuni nella Provincia dell'Aragona, ospite di Monteu Roero.

Sempre domenica, alle 10 nella sala del Consiglio, dopo l’inaugurazione ci sarà la consegna del “Tapiro del Tartufo” a Staffelli.

“Il nostro obiettivo - sottolinea e conclude il sindaco di Monteu Roero Paolo Rosso - è quello di rendere questo evento itinerante, in un percorso simbolico che coinvolge tutti i comuni delle Rocche del Roero. Paesi accoglienti e ricchi di tradizione e produzioni di qualità che stanno emergendo grazie alle loro tante potenzialità. Paesi diversi da quelli della valle, ma comunque con caratteristiche di pregio che devono essere valorizzate. E questa è la nostra sfida per un nuovo futuro”. Per augurare un’ottima riuscita dell’evento, alcuni giorni fa, ha fatto visita a Monteu Roero Beatrice Marengo, la Bela Trifolera dei Borghi di Alba.