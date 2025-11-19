Sabato 22 novembre alle 21 al Monastero della Stella “Vissi d’arte, vissi d’amore”

Giorgio Costa, Elena Cornacchie e Bruno Gambarotta

Un tributo elegante, emozionante e profondamente narrato a uno dei compositori più amati della tradizione operistica italiana. Sabato 22 novembre alle 21, al Monastero della Stella di Saluzzo (piazzetta Trinità, 4), andrà in scena il concerto “Vissi d’arte, vissi d’amore”, un percorso musicale e narrativo dedicato a Giacomo Puccini.

L’appuntamento è organizzato dall’Associazione Antidogma Musica, con il sostegno in Art Bonus della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

A guidare il pubblico sarà la voce ironica e raffinata di Bruno Gambarotta, volto amato della cultura italiana, che condurrà gli spettatori in un viaggio dentro le pagine più celebri del maestro lucchese, arricchendo l’ascolto con aneddoti, curiosità e ricordi che restituiscono il volto umano di Puccini.

Ad accompagnare i suoi racconti, l’intenso lirismo del flauto di Elena Cornacchia e il tocco raffinato del pianoforte di Giorgio Costa, interpreti di grande spessore che offriranno un’atmosfera intima, sognante e intrisa di nostalgia.

Il programma comprende alcune delle pagine più amate del repertorio pucciniano:

Fantasia da Manon Lescaut, Fantasia da Bohème, da Tosca: “Vissi d’arte” e “E lucevan le stelle”, Fantasia da Madama Butterfly, da Suor Angelica: Ave Maria, da Gianni Schicchi: “O mio babbino caro”, da Turandot: “Nessun dorma”.

