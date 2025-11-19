La LILT di Cuneo attiva un nuovo servizio di diagnosi precoce maschile

La LILT di Cuneo – Associazione Provinciale annuncia l’attivazione di una nuova attività dedicata alla diagnosi precoce dei tumori maschili, un servizio pensato per intercettare in modo tempestivo le principali patologie urologiche e oncologiche che colpiscono la popolazione maschile.

L’iniziativa nasce nell’ambito delle campagne di prevenzione permanente promosse da LILT e risponde alla crescente necessità di offrire percorsi di valutazione specialistica rapidi e accessibili, con particolare attenzione ai tumori della prostata, del testicolo e dell’apparato urologico.

Le visite saranno effettuate presso gli ambulatori LILT di Cuneo da medici specialisti, con l’obiettivo di sensibilizzare uomini di tutte le fasce d’età sull’importanza del controllo periodico e della prevenzione come strumento fondamentale per aumentare le possibilità di diagnosi precoce e cura.

Prenotazioni

0171/697057

cuneo@legatumoricuneo.it

La LILT di Cuneo invita la cittadinanza a cogliere questa opportunità di tutela della propria salute: prevenire è il primo passo per vivere serenamente.